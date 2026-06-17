뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

범정부 협의회, '연 1천억 지원' 거점국립대 3곳 선정 계획 확정

박세용 기자
작성 2026.06.17 13:13 조회수
범정부 협의회, '연 1천억 지원' 거점국립대 3곳 선정 계획 확정
▲ 최교진 교육부 장관이 4월 15일 세종시 정부세종청사에서 '성장엔진 연계 지역인재 양성방안'을 발표하고 있다

대학 한 곳당 연간 1,000억 원의 예산 지원을 받을 거점국립대 3곳을 선정하기 위한 구체적인 세부 기준이 마련됐습니다.

교육부는 오늘(17일) 정부세종청사에서 '성장엔진 연계 지역인재양성 범정부 협의회'를 개최하고, 산업통상자원부를 비롯한 7개 관계부처와 함께 '2026년 패키지 지원대학 선정계획'을 최종 확정했습니다.

이번 계획에 따라 교육부 차관이 이끄는 실무위원회는 대학과 지방정부, 민간이 공동으로 수립해 제출하는 추진계획서를 토대로, 어느 대학이 '국토공간 대전환 균형성장 전략'에 가장 부합하는지 심사하게 됩니다.

선정 기준은 국토공간 대전환 프로젝트 추진 전략과의 정합성, 지역 여건 및 준비도, 대학 여건 및 준비도, 대학 전반의 교육·연구 혁신 및 체질 개선 등 4가지 항목으로 구성됐습니다.

실무위원회는 추진계획서뿐만 아니라 국가데이터포털, 대학정보공시, 각 부처의 행정자료 등을 종합적으로 활용해 정책 연계 효과를 극대화할 수 있는 대학을 가려낼 방침입니다.

교육부는 이번 선정계획을 각 대학에 안내하고 다음 달 말까지 거점국립대들로부터 추진계획서를 접수할 예정입니다.

이후 국무총리가 위원장을 맡는 '국토공간대전환 범정부 추진협의회'의 최종 심의를 거쳐, 올해 3분기 안에 패키지 지원을 받게 될 3개 대학을 확정 발표할 계획입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지