[날씨] 경산·예천·군위 내일 폭염주의보…곳곳에 소나기

여름이 조금 빨리 우리를 찾아왔죠.



오늘(17일)도 대부분 지역의 낮 기온 30도를 넘어가며 낮 더위가 나타나겠습니다.



더위 속에 경산과 예천, 군위에는 내일 오전 11시를 기해 올해 첫 폭염주의보가 내려지겠습니다.



남부와 제주를 중심으로는 기압골이 다가오면서 현재 일부 호남 해안가와 제주 지역에 비가 내리고 있고요.



일부 제주 지역에는 호우주의보가 내려졌습니다.



제주 지역은 밤까지, 그 밖의 남부 지역은 낮까지 비가 이어지다 그칠 텐데요.



남부를 중심으로는 적게는 5에서 많게는 40mm의 비가 예상되고요.



전남 남해안과 제주 지역에는 최고 60mm의 많은 비가 내리겠습니다.



대기 상층에 찬 공기가 자리하면서 대기 불안정이 심합니다.



오늘도 내륙 곳곳에서는 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



소나기의 특성상 같은 지역 내에서도 강수량의 차이가 난다는 점 참고해 주셔야겠고요.



소나기가 내릴 때는 돌풍과 천둥, 번개를 동반하겠고 또 우박이 떨어지는 곳도 있어 주의해 주셔야겠습니다.



다른 지역의 낮 기온도 한번 살펴보겠습니다.



춘천과 전주, 대구의 낮 최고 기온 31도, 광주가 30도까지 오르겠고요.



동풍의 영향을 받는 동해안 지역은 강릉과 부산의 낮 최고 기온 27도에 머물겠습니다.



금요일과 토요일 사이 남부와 제주 지역에 비 예보가 나와있습니다.



(안수진 기상캐스터)