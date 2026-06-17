뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 경산·예천·군위 내일 폭염주의보…곳곳에 소나기

SBS 뉴스
작성 2026.06.17 12:49 수정 2026.06.17 12:50 조회수
PIP 닫기
여름이 조금 빨리 우리를 찾아왔죠.

오늘(17일)도 대부분 지역의 낮 기온 30도를 넘어가며 낮 더위가 나타나겠습니다.

더위 속에 경산과 예천, 군위에는 내일 오전 11시를 기해 올해 첫 폭염주의보가 내려지겠습니다.

남부와 제주를 중심으로는 기압골이 다가오면서 현재 일부 호남 해안가와 제주 지역에 비가 내리고 있고요.

일부 제주 지역에는 호우주의보가 내려졌습니다.

제주 지역은 밤까지, 그 밖의 남부 지역은 낮까지 비가 이어지다 그칠 텐데요.

남부를 중심으로는 적게는 5에서 많게는 40mm의 비가 예상되고요.

전남 남해안과 제주 지역에는 최고 60mm의 많은 비가 내리겠습니다.

대기 상층에 찬 공기가 자리하면서 대기 불안정이 심합니다.

오늘도 내륙 곳곳에서는 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.

소나기의 특성상 같은 지역 내에서도 강수량의 차이가 난다는 점 참고해 주셔야겠고요.

소나기가 내릴 때는 돌풍과 천둥, 번개를 동반하겠고 또 우박이 떨어지는 곳도 있어 주의해 주셔야겠습니다.

다른 지역의 낮 기온도 한번 살펴보겠습니다.

춘천과 전주, 대구의 낮 최고 기온 31도, 광주가 30도까지 오르겠고요.

동풍의 영향을 받는 동해안 지역은 강릉과 부산의 낮 최고 기온 27도에 머물겠습니다.

금요일과 토요일 사이 남부와 제주 지역에 비 예보가 나와있습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지