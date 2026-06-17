정청래 "계파 구분 갈라치기"…국힘 의총 선거소청 논의

<앵커>



정청래 민주당 대표가 8월 전당대회를 앞두고 거론되는 당내 계파 구분을 "악의적인 갈라치기"라고 비판했습니다. 한편 여야가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 국정조사에 합의한 가운데, 국민의힘은 오늘(17일) 의원총회에서 선거소청 제기 여부를 논의합니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



정청래 민주당 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 이른바 '친청래계'와 '친김민석계' 구분을 놓고 "악의적인 갈라치기"라고 비판했습니다.



이어 "특정 계파로 부르는 것을 반대하고 싫어한다"며, 굳이 구분한다면 자신은 "당원파이자 개혁파"라고 말했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 바라는 민주당원과 지지자는 모두 당원주권, 당원파이고 개혁파입니다.]



정 대표는 또, 오는 8월 전당대회부터 이른바 1인 1표제가 처음 적용된다며, 제도가 시행되면 당내 계파가 소멸할 것이라고 강조했습니다.



투표용지 부족 사태와 관련해, 여야가 어제 국민의힘이 위원장을 맡는 국정조사 특별위원회를 여야 동수로 구성해 45일간 국정조사를 진행하기로 합의한 가운데, 한병도 민주당 원내대표는 국정조사를 통해 선거관리위원회의 무능과 부실을 바로잡겠다고 밝혔습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 방만하게 운영되어 온 선관위 조직과 선거 관리 체계를 대대적으로 혁신할 방안을 찾겠습니다.]



국민의힘은 오늘 오후 의원총회를 열고 투표용지 부족 사태에 대한 선거소청 제기 여부를 논의합니다.



국민의힘은 선거소청 대상과 범위, 향후 법적 대응 방향 등을 놓고 당내 의견을 수렴할 예정입니다.



(영상편집 : 위원양)