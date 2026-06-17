자동차 부품업계 "전기차 생산 기반 약화 우려…세제 지원해야"

▲ 부품업계 국내생산촉진세제 도입 촉구 건의

자동차 부품업계가 국내 전기차 생산 기반 확충을 위한 세제 지원을 촉구했습니다.한국자동차산업협동조합은 오늘(17일) 서울 서초구 자동차산업회관에서 입장문을 내고 "국내 생산 기반 약화와 자동차 부품 산업 생태계 위축에 대한 우려가 커지고 있다"면서 "전기차 국내생산촉진세제 도입을 적극 추진해 달라"고 요청했습니다.조합은 완성차 업체들의 해외 생산 강화, 중국 전기차 업체의 가격 경쟁력 확대 등을 언급하며 부품업계 경영 부담이 커졌다고 강조했습니다.조합은 "자동차 산업은 완성차와 수많은 부품 기업이 긴밀하게 연결된 산업"이라며 "완성차 생산이 줄어들거나 생산거점이 해외로 이전될 경우 그 영향은 부품업계를 포함한 산업 생태계 전반으로 확산할 수밖에 없다"고 말했습니다.그러면서 "주요국들은 생산보조금과 세제 지원을 통해 자국 내 생산 기반 유지와 공급망 안정화에 적극 나서지만, 우리나라는 구매보조금 지원 구조에 머물러 전기차 시장 확대가 국내 생산 확대로 연결된다고 보기 어렵다"고 지적했습니다.조합은 "생산과 연계된 정책 지원은 자동차 산업의 지속 가능성과 미래 경쟁력을 유지하기 위한 중요한 정책 수단이 될 것"이라며 정부와 국회의 지원을 촉구했습니다.오늘 행사에는 이택성 조합 이사장, 문성준 현대차기아협력회 회장, 박경배 KG모빌리티파트너스 회장 등 부품업계 대표들이 참석했습니다.(사진=한국자동차산업협동조합 제공, 연합뉴스)