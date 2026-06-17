정부 5개 기관, 18∼19일 제주서 '한국 생물안전 학술대회' 개최

농림축산검역본부는 질병관리청과 국립수산과학원, 국립야생동물질병관리원, 국가연구안전관리본부와 함께 18∼19일 제주 휘닉스아일랜드 리조트에서 '한국 생물안전 학술대회'를 연다고 오늘(17일) 밝혔습니다.



이번 행사에는 동물·인체·수산·야생동물 분야 연구자와 전문가 500여 명이 참석해 생물안전 기술 동향과 국가 안전 관리 제도 등을 논의합니다.



첫날 기조발표에서는 세계보건기구(WHO) 주관 합동외부평가를 통한 보건안보 역량 입증 방안이 다뤄집니다.



이어 바이오 신기술 안전 관리와 백신 생산시설 인증 등에 대한 주제 발표가 이어집니다.



이어 19일에는 고위험·가축전염병 병원체 안전 관리 제도와 의료폐기물 관리 등에 대한 전문 교육과 토론이 진행됩니다.



검역본부는 이번 학술대회에서 '가축 전염병 예방법' 개정 주요 내용을 공유하고 '동물 이용 생물안전 3등급' 시설의 운영과 사체 폐기물 관리를 소개할 예정입니다.



김진형 검역본부 동식물위생연구부장은 "학계와 산업계, 정부가 병원체 안전 관리 기준을 논의하고 과학적 근거에 기반한 정책을 수립하는 협력의 장이 될 것으로 기대한다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)