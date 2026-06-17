일찍 온 더위에 녹조 번성…낙동강은 벌써 조류경보 '경계'

▲ 지난 15일 낙동강 물금·매리 취수장 항공 사진

올해 더위가 일찍 찾아오면서 녹조도 일찍 번성하고 있습니다.기후에너지환경부는 오늘(17일) 오전 대구 달성군 강정고령보에서 금한승 제1차관 주재로 녹조 계절관리제 중앙 추진단 회의를 열고 현황을 점검했습니다.회의가 열리는 낙동강 강정·고령 지점은 녹조를 일으키는 유해 남조류가 15일 기준 1mL당 1만 7천14세포로 '경계' 단계 조류경보가 발령된 상태입니다.지난달 18일 '관심' 단계 조류경보가 내려진 강정·고령 지점 유해 남조류 수는 이달 1일 4천133세포, 이달 8일 1만 1천231세포로 급증세입니다.강정·고령 지점 조류경보 첫 발령일을 보면 2025년은 7월 10일, 2024년은 6월 27일, 2023년은 6월 22일, 2022년은 6월 16일, 2021년은 6월 17일, 2020년 4월 16일로 올해(5월 15일)가 2021년 이후 가장 이릅니다.해평, 칠서, 물금·매리 등 낙동강 다른 지점에도 관심 단계 조류경보가 내려져 있습니다.15일 기준 1mL당 유해 남조류 수는 해평 7천661세포, 칠서 1만 8천956세포, 물금·매리 2만 1천868세포입니다.현재 울산 주요 식수원인 사연호에도 관심 단계 조류경보가 내려졌습니다.15일 사연호 취수탑 지점 유해 남조류는 1mL당 1천250세포, 반연리는 1천50세포로 측정됐습니다.낙동강 수계 외 금강 보령호(15일 기준 유해 남조류 1mL당 1천695세포)에도 관심 단계 조류경보가 발령됐습니다.조류경보는 단계(상수원 기준)가 관심, 경계, 대발생으로 나뉘며 2회 측정 연속으로 남조류 세포가 1mL당 1천 세포 이상이면 관심, 1만 세포 이상이면 경계, 100만 세포 이상이면 대발생 경보가 발령됩니다.남조류는 수온이 높고 유속이 느리며 물속에 인산염이 풍부하면 번성합니다.기후부는 "봄부터 이른 더위가 나타나면서 예년보다 이르게 조류경보가 발령되고 있다"면서 "녹조 발생에 따른 불편과 환경 영향을 최소화하겠다"고 밝혔습니다.(사진=낙동강유역환경청 제공, 연합뉴스)