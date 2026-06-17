"미토스 수출 통제, 미 행정부의 'AI 주도권 확보 전략'과 모순"

▲ 앤트로픽

도널드 트럼프 미국 행정부가 앤트로픽의 '미토스5', '페이블5' 등 인공지능(AI) 모델에 대해 수출 통제를 가한 것은 AI 모델 수출을 통해 이 분야 글로벌 주도권을 확보하겠다는 미국의 최신 전략과 모순된다는 지적이 제기됐습니다.AI 수출 촉진을 위해 고안된 미국의 대표 프로그램들이 미국 행정부에 의해 경쟁력을 잃을 위기에 처했다는 것입니다.트럼프 행정부에서 AI 고문으로 활동한 경험이 있는 딘 볼은 16일(현지 시간) 미국 온라인 매체 악시오스에 "정부가 미국의 최고 AI 모델의 해외 사용을 갑작스럽게 막으려는 태도는 AI 수출 프로그램이 정책 결정자들에게 더 이상 유의미하지 않다는 것을 보여준다"고 꼬집었습니다.트럼프 대통령은 지난해 7월 "미국이 AI 경쟁에서 승리할 것"이라며 AI 수출 촉진 등의 내용을 담은 행정명령에 서명한 바 있습니다.이후 백악관은 이를 미국의 핵심 AI 정책 중 하나로 강조했습니다.AI 수출 통제에 대한 우려는 업계에서도 쏟아지고 있습니다.테크 업계 한 관계자는 악시오스에 이번 조치로 "전 세계 고객이 미국 AI 구매를 결정하기가 더 어려워질 것"이라고 말했습니다.또 다른 관계자는 "AI 기술 스택이 상호 연결된 점을 고려할 때 스택 내 한 층이나 특정 기업을 겨냥한 제한 조치는 다른 스택에 의도치 않은 영향을 미칠 수 있다"고 주장했습니다.악시오스는 미국 AI 수출 프로그램 신청이 이번 달 말 마감된다며 백악관이 이번 분쟁을 어떻게 처리하느냐에 따라 다른 기업들의 수출 프로그램 참여 여부가 결정될 수 있다고 전망했습니다.(사진=연합뉴스)