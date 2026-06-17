"미토스 수출 통제, 미 행정부의 'AI 주도권 확보 전략'과 모순"

▲ 앤트로픽
도널드 트럼프 미국 행정부가 앤트로픽의 '미토스5', '페이블5' 등 인공지능(AI) 모델에 대해 수출 통제를 가한 것은 AI 모델 수출을 통해 이 분야 글로벌 주도권을 확보하겠다는 미국의 최신 전략과 모순된다는 지적이 제기됐습니다.
AI 수출 촉진을 위해 고안된 미국의 대표 프로그램들이 미국 행정부에 의해 경쟁력을 잃을 위기에 처했다는 것입니다.
트럼프 행정부에서 AI 고문으로 활동한 경험이 있는 딘 볼은 16일(현지 시간) 미국 온라인 매체 악시오스에 "정부가 미국의 최고 AI 모델의 해외 사용을 갑작스럽게 막으려는 태도는 AI 수출 프로그램이 정책 결정자들에게 더 이상 유의미하지 않다는 것을 보여준다"고 꼬집었습니다.
트럼프 대통령은 지난해 7월 "미국이 AI 경쟁에서 승리할 것"이라며 AI 수출 촉진 등의 내용을 담은 행정명령에 서명한 바 있습니다.
이후 백악관은 이를 미국의 핵심 AI 정책 중 하나로 강조했습니다.
AI 수출 통제에 대한 우려는 업계에서도 쏟아지고 있습니다.
테크 업계 한 관계자는 악시오스에 이번 조치로 "전 세계 고객이 미국 AI 구매를 결정하기가 더 어려워질 것"이라고 말했습니다.
또 다른 관계자는 "AI 기술 스택이 상호 연결된 점을 고려할 때 스택 내 한 층이나 특정 기업을 겨냥한 제한 조치는 다른 스택에 의도치 않은 영향을 미칠 수 있다"고 주장했습니다.
악시오스는 미국 AI 수출 프로그램 신청이 이번 달 말 마감된다며 백악관이 이번 분쟁을 어떻게 처리하느냐에 따라 다른 기업들의 수출 프로그램 참여 여부가 결정될 수 있다고 전망했습니다.
(사진=연합뉴스)
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