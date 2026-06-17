서울시, 여의도 한강공원서 20일 '물빛무대 워터 페스티벌'

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▲ '2026 물빛무대 워터 페스티벌' 포스터

서울시가 오는 20일 오전 11시부터 오후 6시까지 여의도 한강공원 물빛무대에서 '2026 물빛무대 워터 페스티벌'을 개최합니다.이번 행사는 물빛무대 수변 공간을 활용한 물놀이 공간인 '워터존'과 다양한 공연이 펼쳐지는 '공연존'으로 구성해 모든 세대가 즐길 수 있게 했습니다.워터존에는 대형 풀장과 워터슬라이드, 워터롤러, 낚시풀장 등 물놀이 시설이 마련됩니다.공연존에서는 헥시아, DJ 소미 등이 무대에 오를 예정입니다.행사 정보와 세부 프로그램은 인스타그램 채널에서 확인할 수 있으며 신청은 예약 웹사이트를 통해 접수하고, 행사 당일 현장 신청도 받습니다.서울시는 "물빛무대 워터 페스티벌은 시민들이 도심 속 한강에서 물놀이와 문화 공연을 함께 즐길 수 있는 참여형 여름 축제"라며 "앞으로도 한강만의 매력을 살린 다양한 문화·관광 콘텐츠를 지속 발굴해 여의도 물빛무대를 누구나 찾는 세계적인 수변문화공간으로 만들겠다"고 밝혔습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)