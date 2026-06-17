[현장영상] 인천상의 "인천 기업의 캄보디아 진출 확대"…캄보디아 투자 설명회 개최

기업인 단체인 인천상공회의소가 캄보디아 정부 투자대표단과 함께 인천 기업의 캄보디아 진출 확대와 두 나라 간 경제 협력을 강화합니다.



인천상의는 어제(16일) 쉐라톤그랜드인천 호텔에서 캄보디아 개발위원회(CDC)와 캄보디아 정부 투자대표단과 함께 '2026 인천-캄보디아 투자 설명회'를 개최했다고 밝혔습니다.



이번 행사는 캄보디아의 투자 환경과 유망 산업을 국내 기업에 소개하고, 인천 기업과 캄보디아 정부·경제계 간 실질적 사업 협력 기회를 확대하기 위해 마련됐습니다.



행사에는 박주봉 인천상의 회장과 쑨 찬톨 캄보디아 부총리를 비롯해 국내 기업 관계자 약 200명과 캄보디아 정부와 경제계 대표단 약 20명이 참석했습니다.



이어 캄보디아 투자 성공 사례 발표와 캄보디아 투자 환경 설명, 질의응답과 친목 교류의 시간도 가졌습니다.



행사에 앞서 인천상공회의소와 재캄보디아 한캄상공회의소는 상호 협력 증진을 위한 양해각서(MOU)를 맺었습니다.



양해각서에는 두 기관 회원사 간 온·오프라인 수출입 상품 거래 알선과 연결, 통상교류단 상호 방문 시 현지 활동 지원 및 협조, 기업의 현지 진출과 무역관·대표사무소 개설 지원 등이 담겼습니다.



박주봉 인천상공회의소 회장은 “최근 글로벌 공급망 재편과 국제 정세 변화 속에서 많은 기업들이 새로운 성장 거점과 투자처를 찾고 있으며, 캄보디아는 안정적인 경제 성장과 적극적인 투자 유치 정책을 바탕으로 빠르게 성장하고 있는 유망 시장”이라고 밝혔습니다.



이어 “인천상공회의소는 올해 세 차례의 경제사절단을 캄보디아에 파견하며 현지 투자 환경과 산업 현장을 직접 확인해 왔다”며 "이번 투자 설명회가 인천 기업들이 캄보디아의 투자 환경과 지원 제도를 보다 깊이 이해하고, 실질적인 투자와 협력 방안을 모색하는 뜻깊은 계기가 되기를 기대한다”고 말했습니다.



인천상공회의소는 캄보디아 개발위원회(CDC)와 긴밀히 협력해 양국 기업 간 교류 확대와 경제 협력 강화를 위해 지속적으로 노력할 계획입니다.