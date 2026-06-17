인천 훼손 시신, 성장판 닫혀 있었다…"키 161∼165㎝"

▲ 시신 일부가 발견된 인천 남부권 생활자원회수센터

인천에서 시신 일부가 발견된 지 일주일이 지나도록 피해자 신원을 확인할 결정적 단서가 나오지 않자 경찰이 시신 유기 장소를 확인하는 데 수사력을 모으고 있습니다.인천 연수경찰서 등은 오늘(17일) 국립과학수사연구원의 시신 감정 결과를 토대로 피해자 범주를 '키 161∼165㎝ 성인'으로 좁힌 뒤 수사를 이어가고 있습니다.국과수는 지난 10일 발견된 사람 왼쪽 다리의 성장판이 닫혀 있는 점을 토대로 성인이라고 판단했습니다.성별이나 나이대와 관련한 소견은 아직 밝히지 않은 것으로 파악됐습니다.경찰은 다만 시신의 발 크기가 210㎜라는 점을 토대로 여성일 가능성이 높은 것으로 보고 있습니다.경찰은 국과수 감정 결과에 따라 피해자 범주에서 어린 학생은 제외한 상태입니다.경찰은 시신의 유전자 정보, DNA와 일치하는 성인 실종자나 미귀가자가 있는지 확인하고 있습니다.또, 시신 발견 장소인 인천 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터로 재활용품을 반입한 차량들의 동선을 추적하고 있습니다.경찰은 이 사건 수사본부에 인천경찰청 광역범죄수사대 40명을 증파해 수사 인력을 100여 명으로 보강했습니다.경찰은 재활용품 운반차량 동선에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하고 있습니다.경찰은 시간이 지나면 CCTV 영상 자료가 삭제될 수 있는 점을 고려해 관련 영상을 사전에 최대한 확보할 방침입니다.시신 발견 당일 운반차량들이 센터로 재활용품을 반입한 횟수는 모두 34회입니다.수거 지역별로는 연수구 20회, 중구(영종도 포함) 14회입니다.국과수는 시신 정밀 감정과 유전자 분석 등을 계속 진행하면서 피해자의 인종적 특징과 성별 등을 확인하고 있습니다.경찰 관계자는 "수사에 필요한 자료를 사전에 확보하기 위해 인력을 동원한 것"이라며 "구체적인 수사 진행 상황은 밝힐 수 없다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)