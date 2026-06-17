"조현아, 밥 잘 사주는 이쁜 누나였다"…주니 뜻밖의 미담 공개

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가수 조현아의 뜻밖의 미담이 공개됐다.지난 16일 공개된 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 방송인 정준하와 가수 주니(JUNNY)가 출연해 유쾌한 입담을 나눴다. 이날 주니는 정준하가 운영하는 횟집에서 과거 조현아와의 특별한 인연을 공개해 눈길을 끌었다.주니는 조현아에게 "누나 저 기억 진짜 못 하세요? 저희 영상통화로 대화한 적이 있다"고 말을 꺼냈다. 갑작스러운 이야기에 조현아가 당황하자 주니는 당시 상황을 설명했다.주니는 "겹치는 지인이 있어서 영상통화를 하게 됐다. 이아일 형과 작업을 하고 있어서 너무 팬이라서 인사를 드리자마자 누나가 '배고프지 않냐. 뭐 시켜줄게'라고 하시더라. 그러고는 갑자기 피자를 시켜주셨다. 정말 고마웠다."고 회상했다.이에 조현아는 "원래 그런 거 잘 시켜준다. 진짜 시켜주는 스타일"이라며 웃음을 터뜨렸다.조현아와 정준하는 즉석에서 라이브를 요청했고, 주니는 신곡 'Heaven Can Wait'를 열창했다. 노래를 들은 정준하는 "라이브가 너무 좋다. 가수들은 생으로 노래할 때가 제일 좋다"며 감탄했고, 조현아 역시 연신 칭찬을 아끼지 않았다.이후 조현아는 주니에게 직접 만든 비트를 선물하겠다고 제안하는 등 남다른 애정을 드러내 훈훈함을 자아냈다.한편 주니는 지난 11일 새 싱글 'Heaven Can Wait'를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다.'Heaven Can Wait'는 사랑에 취한 순간의 감정을 콰이어트 럭셔리 감성으로 풀어낸 R&B 곡으로, 주니가 직접 작사·작곡에 참여했다. 최근 단독 콘서트를 통해 신곡 무대를 최초 공개했으며, 정준하·조현아·노제 등과 함께한 챌린지 영상으로도 화제를 모으고 있다.사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'(SBS연예뉴스 강경윤 기자)