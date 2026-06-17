임영웅, 또 한 번 스타디움 콘서트…9월 고양종합운동장 3일 공연

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가수 임영웅이 또 한 번 스타디움 무대에 오른다.임영웅은 오는 9월 4일부터 6일까지 3일간 고양종합운동장에서 단독 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM 2'를 개최한다.소속사 물고기뮤직은 지난 16일 공식 SNS를 통해 콘서트 티저 영상을 공개하며 공연 일정과 개최 장소를 알렸다. 공개된 영상에는 페도라를 쓴 채 마이크를 들고 있는 임영웅의 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 공연 콘셉트를 짐작하게 하는 강렬한 비주얼과 함께 그동안 베일에 가려졌던 공연 일정도 처음 공개됐다.이번 공연은 지난해 서울월드컵경기장에서 열린 'IM HERO - THE STADIUM'의 후속 무대다. 당시 임영웅은 양일간 약 10만 명의 관객을 동원하며 국내 솔로 가수 공연의 새로운 이정표를 세웠다.특히 고양종합운동장은 약 4만 석 규모의 스타디움급 공연장으로, 임영웅은 서울월드컵경기장에 이어 또 한 번 대형 스타디움 콘서트에 도전하게 됐다.앞서 임영웅은 지난달 부산 콘서트 현장에서 'IM HERO - THE STADIUM 2' 개최 소식을 깜짝 공개해 팬들의 뜨거운 환호를 이끌어낸 바 있다. 공연 일정이 공개되면서 팬들의 기대감도 더욱 높아지고 있다. 소속사 측은 "'IM HERO - THE STADIUM 2'를 통해 한층 업그레이드된 무대와 감동을 선사할 예정"이라고 전했다.한편 임영웅은 오는 23일 오후 9시 첫 방송되는 SBS 예능 프로그램 '산골총각 영웅'을 통해 시청자들과 만난다.사진=물고기뮤직(SBS연예뉴스 강경윤 기자)