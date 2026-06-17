[에디터픽] "갖고 나오게 해주세요 제발!"..'남의 칼' 들고 떠난 오상욱

형광색 조끼를 입은 경찰이 증거 수집용 카메라를 들고 출입문으로 다가서자, 시위 참가자들이 이내 막아섭니다.



[부정선거 재선거.]



서울 올림픽공원 개표소에서 어제(16일) 오전 경기장 입주 체육 단체들이 경찰 도움을 받아 진입을 시도했습니다.



시위 참가자들이 반발하면서 3시간가량 대치가 이어졌고,



[경찰 : 방해하거나 하시면 형법상 업무방해죄가 성립할 수 있습니다.]



시위대와 함께 들어가겠다고 해도 소용이 없었습니다.



[체육 단체 관계자 : 갖고 나오게 해주세요. 제발. 저희가 저희 집에 들어가겠다는데 왜 막고 계세요.]



시위 참가자들끼리 의견이 갈려 다툼이 발생하기도 했습니다.



[시위 참가자 : 왜 여기서 정하죠? (투표소를) 지킨 국민들한테 물어봐야죠. 두 사람(당신들)이 권한이 있는 게 아니에요.]



오후에 현장을 찾은 국민의힘 의원들의 중재로 경기장 진입이 가능할 거란 이야기도 나왔습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 단체별로 2명씩 들어가서 순차적으로 물건 가지고 나올 것이고요. 카메라 2대 같이 들어갑니다. 그리고 우리 의원들도 같이 들어가겠습니다.]



하지만 한 시위 참가 여성이 단 한 명도 들여보낼 수 없다며 문 앞을 막아섰고,



[안 된다! 안 된다!]



돌아가며 설득하던 국민의힘 의원들도 결국 포기하고 철수했습니다.



[시위 참가자 : (괜찮으세요?) …. (어떤 생각으로 막고 계셨어요?)….]



체육 단체들까지 물러나자, 시위 참가자들은 출입문 손잡이를 노끈으로 묶은 뒤, 청테이프로 여러 번 둘러 감았습니다.



열이틀째 이어진 경기장 봉쇄 시위 탓에 아시아선수권대회 출전을 위해 어제 출국한 펜싱 국가대표팀은 다른 선수들의 장비를 빌려 현지로 떠나야 했습니다.



(취재 : 동은영, 구성 : 유지원, 영상취재 : 양지훈·김영환, 영상편집 : 최혜란, 화면제공 : 좌파폭격기tv)