[자막뉴스] "테슬라 팔고 갈아타자" 영끌족 '우르르'..용감한 서학개미 1.2조 폭풍 매수

미국 증시에 투자하는 개인 투자자들이 우주기업 스페이스X 상장 당일 하루 동안 1조 원 이상 주식을 사들인 것으로 나타났습니다.



미국 주식 투자자들을 일컫는 이른바 '서학개미'들이 미 증시에 상장된 단일 종목에 대해 하루에 1조 원 이상 '폭풍 매수'하는 것은 흔치 않습니다.



금융투자업계에 따르면 현지 시간 12일 11개 증권사를 통해 개인 투자자들이 스페이스X를 순매수한 금액은 8억 850만달러, 당시 환율 기준 한화로 1조 2천346억 원에 달하는 걸로 집계됐습니다.



같은 날 순매수 2위 종목인 QQQ ETF 종목의 30배가 넘는 규몹니다.



최근 한 달로 시야를 넓혀봐도 하루 단일 종목에 대한 1조2천억원 매수는 유례 없는 규몹니다.



이달 들어 스페이스X 상장 전 서학개미들이 하루에 가장 많이 매수한 종목은 미국 필라델피아 반도체 지수를 정방향 3배로 추종하는 ETF인 '속슬'이었습니다.



지난 4일 하루 동안 서학개미들은 이 종목에 대해 5억1천422만 달러 가량 주워 담았는데, 이번 스페이스X 매수 과정에서 1.5배를 웃돈 것입니다.



이 같은 대규모 매수는 스페이스X에 대한 관심이 쏠리면서 향후 주가가 지속해 상승할 것이라는 기대감이 반영된 데 따른 것으로 풀이됩니다.



스페이스X 공모가는 135달러로, 상장 당일 150달러에서 거래를 시작해 장중 176달러까지 치솟았다가 19.3% 오른 161.11달러에 마감했습니다.



마감가 기준으로 환산하면 서학개미들은 스페이스X 주식을 500만주가량 매수한 것으로 추정됩니다.



상장 둘째 날인 현지 시간 15일에도 19.6% 급등 마감해 서학개미들의 이틀간 순매수 금액은 2조원을 넘어설 것으로 예상됩니다.



스페이스X는 단 하루 만에 서학개미들이 많이 보유한 미 주식 30위권 자리를 꿰찼습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 이의선, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)