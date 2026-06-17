'백룸', 21일 만에 100만 돌파…젠지 관객의 힘

영화 '백룸'이 개봉 21일만에 전국 100만 관객을 돌파했다. '겟 아웃', '어스' 이후 7년 만에 탄생한 외화 호러&스릴러 100만 돌파작이다.



17일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '백룸'은 16일 1만 2천242명을 동원해 박스오피스 3위에 올랐다. 누적 관객수는 100만 219명. 이로써 '백룸'은 조던 필 감독의 '겟 아웃'과 '어스' 이후 약 7년 만에 나온 외화 호러&스릴러 100만 돌파작이 됐다.



'백룸'이 100만 돌파에 큰 공헌을 한 건 젠지 세대인 젊은 관객이었다. CGV 예매 분포 기준 20대가 38%로 가장 높았고, 10대와 30대가 나란히 19%로 뒤를 이으며 2030세대가 흥행의 중심에 섰다. 성별로는 남성 53%, 여성 47%로 고른 분포를 보였다.



인터넷 문화와 도시 괴담에 익숙한 이들을 비롯해 짧은 영상과 밈으로 접해온 젊은 관객들이 극장으로 향했고, 관람 인증과 후기가 다시 새로운 관객을 불러들이는 선순환이 이어졌다. 평일에도 식지 않는 N차 관람 수요가 주말 신규 유입과 맞물리며, '백룸'은 개봉 3주차에도 흥행 역주행과 함께 좀처럼 꺾이지 않는 흥행 곡선을 그려냈다.



인터넷 도시전설 '백룸' 세계관을 바탕으로 한 만큼, 개봉 이후 SNS와 온라인 커뮤니티에는 결말 해석과 이스터에그 찾기, 세계관 설명 콘텐츠가 쏟아졌다. 특히 한국 지하철 환승 통로나 심야 무인역의 노란 형광등 복도를 '리얼 백룸'으로 공유하는 게시물이 확산하기도 했다.



'백룸'은 노란 벽면과 끝없는 형광등 아래 펼쳐진 기이한 공간에서 설명할 수 없는 일들을 마주한 클락과 메리의 이야기를 그린 영화로 신예인 케인 파슨스의 장편 영화 데뷔작이다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)