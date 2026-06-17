톰 홀랜드-젠데이아, 결혼설 간접 시인…"가족도 함께"

▲ 젠데이아(좌)와 톰 홀랜드(우)

영화 '스파이더맨' 시리즈의 배우이자 할리우드 스타인 톰 홀랜드가 연인 젠데이아(본명 젠데이아 머리 스토머 콜먼)와의 결혼설에 대해 간접 시인했습니다.미국 연예 전문 매체 할리우드리포터는 16일(현지시간) 홀랜드가 최근 에스콰이어와의 인터뷰에서 젠데이아와의 결혼 사실을 인정했다고 보도했습니다.홀랜드는 이 인터뷰에서 인공지능(AI)으로 만들어져 화제가 됐던 두 사람의 결혼사진에 관해 이야기하던 중 가족들에게 해명 연락을 돌려야 할 정도였냐고 묻자 약 6초간 침묵한 후 "아뇨, 그들도 모두 거기에 있었으니까요"라고 답했습니다.이어 "여기까지만 말하겠다"며 빠르게 화제를 돌렸습니다.그는 이날 인터뷰에서 젠데이아와 관련해서는 "내 가장 친한 친구이며 그녀와 함께 있을 때 가장 행복하다. 한 번도 경험하지 못한 지지와 안전함을 느낀다"고 찬사를 덧붙였습니다.홀랜드와 젠데이아의 결혼설은 올해 3월 젠데이아의 스타일리스트 로 로치가 "결혼식은 이미 끝났다. 여러분이 놓쳤다. 진짜다"고 말하면서 불거졌습니다.이후 이 발언의 사실 여부에 대해 추측이 이어졌지만, 젠데이아는 이를 공식적으로 확인하지 않았습니다.그는 뉴욕타임스(NYT)에 "우리가 공인이고 대중 앞에서 성장해왔다는 것을 주지하고 있지만, 나는 매우 사적인 사람"이라며 결혼을 공개하지 않는 이유를 언급하기도 했습니다.홀랜드와 젠데이아는 '스파이절맨' 시리즈에서 각각 주인공 피터 파커와 엠제이 역할을 맡아 인연을 맺었습니다.젠데이아는 10대 시절 디즈니 청소년 시트콤부터 대중에게 얼굴을 알려오고 영화 '듄' 시리즈, 드라마 '유포리아' 시리즈 등에 출연한 배우입니다.홀랜드는 영국 배우로, '스파이더맨'을 비롯한 어벤져스 시리즈를 통해 인기를 얻었습니다.(사진=AP/연합뉴스)