BTS 드디어 그래미상 받나…아시안팝 퍼포먼스 부문 신설

▲ 그래미 시상식

미국 대중음악 시상식인 그래미상이 K-팝을 아우르는 새로운 상을 신설했습니다.미 ABC 방송은 16일(현지 시간) 그래미 어워즈가 내년도 시상식에 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스', '베스트 라틴 송', '베스트 트래디셔널 팝 보컬 퍼포먼스', '베스트 R&B 컬래버레이션 또는 듀오·그룹 퍼포먼스', '베스트 트래디셔널 포크 앨범' 등 5개 부문을 추가하기로 했다고 보도했습니다.눈길을 끄는 것은 베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스 부문입니다.이 부문은 K-팝과 J-팝(일본 팝음악), C-팝(중국 팝음악) 등 하나 또는 그 이상의 아시안 국가 언어를 유의미하게 사용하고, 아시아 출신이거나 현지에서 인정받는 아시안 팝 음악의 탁월함을 기리기 위해 만들어졌습니다.그래미 측은 아시안 팝이 글로벌 음악 업계에 미치고 있는 영향력이 커지고 있다는 점을 인정해 이를 신설하게 됐다고 설명했습니다.그간 방탄소년단(BTS), 블랙핑크 로제 등 K-팝 가수들이 그래미 본상 수상에 도전해왔지만, 번번이 고배를 마셨습니다.올해 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 오리지널사운드트랙(OST) '골든'이 K팝 장르로는 처음으로 그래미 어워즈를 받은 바 있습니다.이번에 아시안 팝을 겨냥한 수상 부문이 새로 생기면서 BTS 등 K-팝 가수들의 수상도 한층 가까워졌다는 전망이 나옵니다.미국 대중문화 시상식 예측 사이트를 운영하는 매체 골드더비는 "그래미 (부문이) 확대되면서 BTS와 (컨트리송 가수) 엘라 랭글리에게 좋은 소식이 됐다"고 전했습니다.새 규정이 적용되는 제69회 그래미상 시상식은 내년 2월 7일 열립니다.