서학개미, 스페이스X '폭풍 매수'…상장 당일 1.2조 원 순매수

미국 증시에 투자하는 개인 투자자(서학 개미)들이 우주기업 스페이스X 상장 당일 하루 동안 1조 원 이상 주식을 사들인 것으로 나타났습니다.



서학 개미들이 미 증시에 상장된 단일 종목에 대해 하루에 1조 원 이상 '폭풍 매수'하는 것은 흔치 않습니다.



오늘(17일) 금융투자업계에 따르면 미래에셋과 한국투자증권 등 자기자본 기준 10대 증권사와 토스증권 등 총 11개 증권사를 통해 개인 투자자들이 12일(현지 시간) 스페이스X를 순매수한 금액은 1조 2천346억 원(8억 850달러·환율 1천527원)으로 집계됐습니다.



한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 개인들이 12일 하루 순매수한 스페이스X 규모는 7천959억 달러로 나타났습니다.



일부 차이는 환율에 의한 것으로 보입니다.



개인들은 8천346억 달러어치 매수를 하고, 387억 달러어치를 매도했습니다.



12일은 스페이스X가 나스닥에 상장한 날로, 하루 동안 스페이스X 주식을 매입하는 데 무려 1조 원 이상을 쏟아부은 것입니다.



같은 날 순매수 2위 종목(PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF·2천493만 달러)의 30배가 넘는 규모입니다.



토스증권은 중소 증권사이지만 서학 개미들이 가장 많이 이용하는 증권사로, 지난해에 이어 올해 1분기에도 해외 주식시장 점유율(외화증권수탁수수료 기준) 1위를 차지한 바 있습니다.



하루 단일 종목에 대한 1조 2천억 원 매수는 적어도 최근 들어 가장 큰 규모입니다.



이달 들어 스페이스X 상장 전 서학 개미들이 하루에 가장 많이 매수한 종목은 지난 4일 '속슬'(DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF)이었습니다.



이 ETF는 미국 필라델피아 반도체 지수를 정방향 3배로 추종하는 상품으로, 4일 하루 동안 순매수는 5억 1천422만 달러(7천852억 원)였습니다.



이 ETF의 순매수 금액은 당일 2위 종목의 25배에 달했는데, 스페이스X를 매입하는데 들인 자금은 이 ETF 순매수 금액의 1.5배를 웃돈 것입니다.



이 같은 대규모 매수는 스페이스X에 대한 관심이 쏠리면서 향후 주가가 지속해 상승할 것이라는 기대감이 반영된 데 따른 것으로 풀이됩니다.



스페이스X 공모가는 135달러로, 상장 당일 150달러에서 거래를 시작해 장중 176달러까지 치솟았다가 19.3% 오른 161.11달러에 마감했습니다.



마감가 기준으로 환산하면 서학 개미들은 스페이스X 주식을 500만 주가량 매수한 것으로 추정됩니다.



이에 스페이스X는 단 하루 만에 서학개미들이 많이 보유한 미 주식 30위권 자리를 꿰찼습니다.



이는 현지 시간 11일 기준 보유 금액(평가 금액)이 35위인 ASML(7천747억 달러)보다 많고, 한국 주식시장 성과를 3배로 추종하는 '코루'(KORU, DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL·8천158억 달러)를 추격하는 규모입니다.



여기에 스페이스X는 상장 둘째 날인 15일(현지 시간)에도 19.6% 급등 마감해 서학 개미들의 이틀간 순매수 금액은 2조 원을 넘어설 것으로 예상됩니다.



한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 서학 개미들은 스페이스X가 상장되기 전까지 최근 한 달 동안에는 스페이스X를 담을 ETF인 '테마 스페이스 이노베이터스(Tema Space Innovators·NASA)를 3억 1천654만 달러어치 순매수하기도 했습니다.