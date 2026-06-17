1. G7 정상회의 참석…"북한 문제 해결 주도해달라"



이재명 대통령이 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 참석했습니다. 이 대통령은 트럼프 미국 대통령과 만나 북한 문제 해결을 주도해 달라고 요청했습니다.



2. "이란, 핵무기 확보하려 하면 지옥 같은 재앙"



트럼프 대통령은 만약 이란이 종전 합의를 위반하고 핵무기 보유를 시도하면 지옥 같은 재앙이 닥칠 것이라고 경고했습니다. 이어 네타냐후 이스라엘 총리를 향해서도 레바논 문제에 책임감을 가져야 한다고 말했습니다.



3. 체육단체 진입 또 불발…봉쇄 시위 13일째



올림픽 공원 시위가 13일째 이어지고 있는 가운데 체육 단체들이 아직도 경기장으로 진입하지 못하고 있습니다. 경찰은 경기장 출입문을 몸으로 막아서 진입을 무산시킨 여성에 대해 업무방해 혐의를 검토하고 있습니다.



4. 김태현·배준호 복귀…홍명보호 '완전체' 훈련



북중미 월드컵 멕시코와의 2차전이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 김태현과 배준호가 부상에서 복귀해 정상 훈련을 소화하면서 대표팀 26명이 완전체를 이뤘습니다.