"미, 19일 종전합의 서명후 이란산 석유판매 제재완화 적용"

▲ 이란 석유

미국이 이란과의 종전 합의 서명 직후 이란산 석유 판매에 대한 제재 면제를 즉시 발효하기로 했다고 월스트리트저널(WSJ)이 16일(현지시간) 합의 내용에 정통한 소식통을 인용해 보도했습니다.보도에 따르면 미국은 오는 19일로 예정된 종전 양해각서(MOU)의 정식 서명이 이뤄진 뒤 이란이 석유 및 석유정제품을 판매할 수 있도록 기존 제재를 면제할 예정입니다.제재 면제 대상에는 이란산 석유 판매에 수반되는 금융 거래와 운송, 보험 등 관련 서비스도 모두 포함된다고 소식통은 전했습니다.WSJ은 이란산 원유 제재 완화에 대해 "이란이 갈등 국면을 완화할 수 있도록 초기 재정적 인센티브를 제공하는 것"이라고 평가했습니다.민간단체 이란핵무장반대연합(UANI)은 이란산 원유를 실은 대형 유조선이 호르무즈 해협 동쪽 오만만에 있는 차바하르 항구를 떠나 이날 미국의 해상 봉쇄선을 지났다고 분석했습니다.이는 지난 4월 미국이 오만만에서 이란을 오가는 상선에 대한 봉쇄를 시작한 후 첫 사례라고 이 단체는 전했습니다.미국의 도널드 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령, 이란의 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 지난 14일 양해각서(MOU)에 전자 방식으로 서명한 것으로 전해졌습니다.공식 서명식은 밴스 부통령과 갈리바프 의장이 참석한 가운데 오는 19일 스위스 제네바에서 열립니다.합의문이 아직 공개되지는 않았지만 합의 내용에는 비핵화와 관련해 이란이 이행할 조치에 상응해 제재 완화 등의 혜택을 제공하는 '행동 대 행동'의 원칙을 비롯한 큰 틀의 방향성을 담은 것으로 전해졌습니다.양해각서(MOU) 체결에 따라 양국은 적대 행위를 즉각 중단하고, 향후 60일간 핵 문제와 관련한 최종합의, 미국이 부과하는 대이란 제재의 완전한 해제를 목표로 본격적인 세부 협상에 들어갑니다.앞서 이란 매체는 세부 협상 기간 이란에 대한 원유 수출 제재를 해제 또는 임시 면제하는 조건에 미국이 동의했다고 보도한 바 있습니다.한 미국 고위 관료는 미국의 선제적인 이란산 석유 판매 제재 완화가 이뤄지더라도 지속적인 완화는 호르무즈 해협 개방이나 핵 프로그램 등 주요 이슈에 관한 미국 측 요구를 이란이 얼마나 수용하는지에 달려있다고 설명했다고 WSJ은 소개했습니다.미국 싱크탱크 워싱턴연구소의 이란 전문가 파르진 나디미 연구원은 "백악관은 이란의 양보를 얻어내기 위해선 석유 판매 제재 완화와 같은 당근책이 필요하다고 생각한다"며 "이런 당근책이 없다면 이란이 협상을 지속할 수 있게 만들기 어려울 것"이라고 말했습니다.