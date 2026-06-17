'푸틴 풍자' 러시아 망명작가 폴란드서 피살

▲ 독일 주재 러시아 대사관 앞 시몬 스크레페츠키

푸틴 대통령을 비롯한 러시아 권력을 비판해온 반체제 작가가 폴란드에서 암살당했습니다.폴란드 매체 폴스키에라디오와 독일 차이트 등에 따르면 15일 오전 10시(현지시간) 폴란드 동부 비아와포들라스카에서 러시아 출신 풍자작가 시몬 스크레페츠키(44·본명 로베르트 쿠좁코프)가 총격에 숨졌습니다.현지 매체들은 용의자가 근거리에서 여러 발을 쏜 뒤 스크레페츠키가 쓰러진 뒤에도 총격했다고 보도했습니다.경찰은 비아와포들라스카 주재 벨라루스 영사관 인근에서 용의자 1명을 체포했습니다.비아와포들라스카는 벨라루스와 국경에서 약 35㎞ 거리에 있는 도시입니다.당국은 공범이 있다고 보고 추적 중입니다.시베리아 남부 알타이공화국 태생인 스크레페츠키는 푸틴 대통령과 러시아 동맹국 벨라루스의 알렉산드르 루카셴코 대통령, 람잔 카디로프 체첸공화국 수장, 2024년 감옥에서 숨진 러시아 야권 지도자 알렉세이 나발니 등의 풍자 초상화를 그렸습니다.그는 2021년 폴란드로 망명했습니다.스크레페츠키는 숨지기 사흘 전 독일 베를린에 있는 러시아 대사관 주변에서 자기 작품을 들고 행진했습니다.러시아 국기를 쓰레기통에 처넣는 퍼포먼스도 했습니다.그가 들고 나온 작품은 푸틴과 소련 독재자 이오시프 스탈린(1879∼1953)을 예수와 성모 마리아의 관계에 빗댄 성화 양식 초상화였습니다.(사진=본인 페이스북, 연합뉴스)