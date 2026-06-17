이화영 전 변호인 설주완 "검사실 연어·술판 흔적 없었다"

▲ 설주완 변호사

이화영 전 경기도 평화부지사의 '검사실 술 파티 위증' 혐의 국민참여재판에서 이 전 부지사의 과거 변호인이었던 설주완 변호사가 검찰 측 증인으로 출석해 술판 의혹을 전면 부인했습니다.이에 맞서 이 전 부지사 측은 설 변호사가 수원지검 13층과 15층을 여러 차례 오간 출입 기록을 근거로 당시 상황을 제대로 목격하지 못했을 가능성을 제기했습니다.수원지법 형사11부(송병훈 부장판사) 심리로 16일 오후 11시쯤까지 열린 7일 차 공판에는 더불어민주당 법률부위원장 출신으로 당시 이 전 부지사를 변호했던 설주완 변호사가 검찰 측 증인으로 출석했습니다.설 변호사는 이른바 '연어 술 파티'가 벌어졌다고 의심받는 2023년 5월 17일 당시 상황에 대해 "1313호 검사실이나 영상녹화실에서 누군가 음식을 먹거나 술 냄새를 풍기는 흔적을 단 한 번도 목격한 적이 없다"고 증언했습니다.그는 당일 저녁 동선에 대해 "오후 6시 11분쯤 청사를 나섰으나 추가 조사가 있다는 수사관의 전화를 받고 오후 7시 5분쯤 청사에 재입장했다"며 "환기가 잘 안되는 좁은 조사실 특성상 술판이 벌어지거나 연어 등 음식물 냄새가 났다면 절대 모를 리 없고, 매우 이례적인 일이기에 반드시 기억했을 것"이라고 단언했습니다.반면 이 전 부지사 측은 초 단위의 청사 출입 태그 기록을 제시하며 설 변호사의 주장을 강하게 반박했습니다.이 전 부지사의 변호인은 "설 변호사가 19시 5분쯤 재입장한 뒤 13층과 15층을 1~3분 간격으로 바쁘게 오갔고, 1313호에 제대로 머문 것은 19시 35분 이후 1시간 남짓에 불과하다"며 "쌍방울 측의 소주 결제 시점(18시 34분)으로부터 한 시간이나 비는데 어떻게 연어 술판이 물리적으로 불가능하다고 단정하느냐"고 지적했습니다.앞서 이날 재판에는 김성태 전 쌍방울 그룹 회장과 방용철 전 부회장, 박상웅 전 이사 등 쌍방울 핵심 관계자 3명도 검찰 측 증인으로 출석해 의혹을 한목소리로 부인했습니다.박상웅 전 이사는 변호인 측이 편의점 소주 결제 영수증을 근거로 제기한 소주 위장 반입 의혹을 정면으로 반박했습니다.변호인 측이 2023년 5월 17일 오후 6시 34분을 시작으로 소주 4병과 생수 3병 등을 결제한 내역을 제시하며 생수병에 소주를 옮겨 담아 반입한 정황이라고 압박하자, 박 전 이사는 해당 주류는 자신이 직접 결제한 것이 아니라 수행기사가 구매한 것이라고 먼저 해명했습니다.이어 "조사가 늦어질 것 같아 스트레스를 받아 수행기사에게 소주를 사 놓으라고 지시한 것은 맞다"면서도 "해당 소주는 조사를 마치고 귀가하는 차 안에서 마셨을 뿐, 검사실로 가지고 들어갔다는 주장은 터무니없다"고 일축했습니다.방용철 전 부회장 역시 피의자들끼리 모여 입을 맞췄다는 이른바 '진술 세미나' 의혹에 선을 그었습니다.방 전 부회장은 "검사 입회하에 광범위한 사건을 조사받다 보니 서로 기억을 되살리는 대화가 오갔을 뿐"이라며 "검사나 수사관 없이 피의자들끼리 방치된 상태에서 회유나 모의가 이뤄진 적은 없다"고 진술했습니다.김성태 전 회장은 술 파티 의혹을 전면 부인하는 과정에서 이 전 부지사 측과 정면으로 충돌하며 고성을 주고받았습니다.김 전 회장은 과거 지인과의 구치소 접견 녹취록에서 '소주라도 한잔 필요하다', '석수(생수) 같은 거'라고 언급한 대목에 대해 "이화영의 진술이 하도 오락가락해 답답한 마음에 '소주라도 마시고 속 시원히 털어놓으라'고 하소연한 것일 뿐, 위장 반입을 지시한 암호가 아니다"라고 해명했습니다.이어 변호인이 다른 녹취록을 근거로 '이 전 부지사의 자백을 유지하기 위해 측근을 통해 변호사를 관리한 것 아니냐'고 추궁하자 이 전 부지사를 향해 "내가 돈 백(억 원) 날리고 우리 사람 다 구속됐는데 내게 왜 이러느냐. 카드 쓴 거 내가 다 냈는데 왜 남 탓을 하느냐"고 격분하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)