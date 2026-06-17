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이 대통령 "캐나다에 큰 은혜 입어…서로 협력할 것 많아"

강청완 기자
작성 2026.06.17 04:20 수정 2026.06.17 04:24 조회수
이 대통령 "캐나다에 큰 은혜 입어…서로 협력할 것 많아"
▲ 이재명 대통령과 마크 카니 캐나다 총리가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 양자 회담을 하고 있다.

주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 프랑스 에비앙을 찾은 이재명 대통령이 16일(현지시간) 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담을 했습니다.

이 대통령은 "캐나다와 대한민국은 6·25 전쟁 당시부터 아주 깊은 인연을 갖고 있다. 우리가 큰 은혜를 입었다"며 "지금은 유사 입장국으로서 서로에게 도움이 되는 관계"라고 말했습니다.

이어 "양국 관계가 매우 발전하고 있다"며 "서로 협력할 것이 많은 만큼 오늘은 어떤 협력을 더 구체적으로 할지 한번 논의해 봤으면 좋겠다"고 밝혔습니다.

이에 카니 총리는 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 한국을 방문해 이 대통령을 만난 이후 양국의 관계가 계속 발전해 왔다고 평가했습니다.

카니 총리는 "두 나라의 파트너십이 계속 성장해 왔다. 국방, 투자, 문화 등 다양한 분야에서 협력을 강화시켜 왔다"고 평가했습니다.

양 정상은 이어진 비공개 회담에서 양국 협력 방안에 대해 심도 있게 논의했습니다.

특히 캐나다 차세대 잠수함 수주전이 치열하게 전개되는 가운데 이날 회담이 이뤄진 만큼 관련 발언을 오갔을지 주목됩니다.

현재 한국 한화오션은 최대 60조 원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 사업자 자리를 두고 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 최종 경쟁 중입니다.

사업자 발표는 6월 말쯤으로 예상됩니다.

(사진=연합뉴스)
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