이 대통령, 독일 메르츠 총리와 정상회담…"양국협력 새로운 단계로"

▲ 이재명 대통령과 프리드리히 메르츠 독일 총리가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 양자 회담을 하고 있다.

주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 프랑스 에비앙을 방문한 이재명 대통령은 16일(현지시간) 프리드리히 메르츠 독일 총리와 만나 정상회담을 했습니다.이 대통령은 회담에서 "독일과 대한민국은 많은 영역에서 협력하며 시너지를 만들 수 있는 국가"라며 "한국과 독일이 이전과는 다른 새로운 단계로 도약할 수 있도록 노력했으면 좋겠다"고 말했습니다.메르츠 총리는 "(한국과 독일의) 양자 관계가 굉장히 좋다. 협력도 잘 진행되고 있다"고 화답했습니다.그러면서 "제가 10월에 대한민국을 방문할 예정인데 그때 또 한 번 뵐 수 있기를 바란다"고 덧붙였습니다.회담에서 두 정상은 양국 협력방안에 더해 최근 중동전쟁 종전 협정을 포함한 국제정세의 안정 방안을 두고 의견을 교환했을 것으로 보입니다.이 대통령과 메르츠 총리의 회담은 지난해 11월 주요 20개국(G20) 정상회담을 계기로 한 회담 이후 약 7개월 만입니다.(사진=연합뉴스)