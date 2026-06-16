트럼프 "이란, 핵무기 확보하려 하면 지옥 같은 재앙 닥칠 것"(종합)

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간으로 16일 이란이 종전 양해각서(MOU)에 따라 핵무기를 보유하지 못할 것이라고 거듭 강조했습니다.그러면서 이란이 핵무기 보유를 시도하면 "지옥 같은 재앙이 닥칠 것"이라고 경고했습니다.로이터, AFP 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 주요 7개국(G7) 정상회의 이틀째인 이날 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 군주와 회동에서 언론 질의응답에서 이같이 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "이란은 결코 핵무기를 갖지 못할 것이며 개발하지도, 구매하지도, 그 어떤 행동도 취하지 않을 것"이라면서 이것이 자신이 협정에 서명하는 조건 중 하나였음을 상기했습니다.트럼프 대통령은 "이란이 이를 위반해 핵무기를 보유하려 할 경우 그들은 엄청난 대가를 치르게 될 것"이라며 "지옥 같은 재앙이 닥칠 것"이라고 경고했습니다.트럼프 대통령은 이란과 종전 합의가 "이제 2단계로 넘어갔다"며 "내 생각엔 2단계가 사실 더 쉬울 것 같다"고 했습니다.그는 이번 양해각서 합의 이후 "우리는 이란에 어떤 돈도 투자하지 않을 것"이라고 강조했습니다.아울러 "이란은 이제 합리적인 지도부를 갖췄다"고 평가하며 이란 정권의 전복을 원치 않는다고도 밝혔습니다.트럼프 대통령은 미국 강경우파 진영에서 이번 종전 합의안이 '항복'이라고 비판하는 것과 관련해선 "훌륭한 문서"라고 반박하며 "합의안을 의회에 보내 검토를 요청할 것"이라고 밝혔습니다.또 며칠 내로 합의문 전문을 공개하겠다고도 약속했습니다.그는 "언론이 이를 정확하게 보도할 수 있도록 기자회견을 열어 여러분에게 한 단어 한 단어 읽어주겠다"고 덧붙였습니다.이스라엘의 최근 레바논 공습엔 반대 입장을 분명히 했습니다.그는 이스라엘의 레바논 베이루트 공습과 관련, 베냐민 네타냐후 이스 라엘 총리에게 불만을 표명했다고 밝히며 "그가 이제 레바논 문제에 더 책임감 있게 행동해야 한다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이란 문제가 어느 정도 정리 수순에 들어간 만큼 "이제 미국은 우크라이나에 집중할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)