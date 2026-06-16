뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 1

SNS 공개된 사진에 '깜짝'…확 달라진 평양

김아영 기자
작성 2026.06.16 20:52 조회수
PIP 닫기
<앵커>

최근 북한에 다녀온 외국인 관광객들이 SNS에 공개한 '요즘 평양'의 모습이 눈길을 끌고 있습니다. 식당에 서빙 로봇이 다니고, 스마트폰 큐알 코드로 결제하는 등 소비문화에 변화가 엿보입니다.

김아영 기자의 보도입니다.

<기자>

빈 테이블 사이로 서빙용 로봇이 지나가자 김정일이 그려진 듯한 배지를 가슴에 단 북한 남성이 흥미롭다는 듯 쳐다봅니다.

한 중국인이 평양에 있는 낙랑애국금강관이란 상점의 모습이라며 지난 4월 SNS에 올린 영상입니다.

북한은 지난해 10월 경공업 전시회에서 서빙용 로봇을 선보였는데, 이곳에 시범투입된 걸로 추정됩니다.

이 상점 안엔 해외 브랜드들을 흉내 낸 매장도 있습니다.

고급형 매장인 스타벅스 리저브 로고를 따라한 듯 미래 리저브라는 커피숍이 보이는가 하면, 인테리어 용품을 파는 북한판 이케아도 포착됐습니다.

스마트폰을 기반으로 한 소비문화도 엿보입니다.

스마트폰엔 차량호출용 앱도 탑재됐고, 큐알 코드 결제가 가능하다는 듯 곳곳에 안내도 붙어 있습니다.

지난달, 평양을 찾은 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관은 평양이 8년 전 방문 때보다 상당한 발전을 이뤘다고 평했습니다.

[정은이/통일연구원 북한연구실장 : 코로나 시기에 북한 경제 굉장히 어려웠거든요. (그런데 지금) 전반적으로 도시 생활은 좀 올라간 것 같고요. 그 결과를 놓고 보면 북러 (밀착) 이후로 많이 변화가 된 것 같고.]

러시아로의 무기 수출과 파병에 따른 보상에 중국과의 교역량도 증가하는 추세에다, 대규모 자연재해가 몇 년 동안 발생하지 않으면서 경제 상황이 호전됐단 평가가 나옵니다.

지난해 한국은행이 추정한 2024년 북한의 실질 국내총생산, GDP는 전년 대비 3.7% 늘어나 8년 만에 가장 큰 폭의 성장세였습니다.

다만 평양과 지방의 격차가 현저한 만큼 이런 변화들을 전체 북한 주민의 생활 수준 향상으로 보긴 어렵단 지적입니다.

(영상편집 : 박선수, 화면출처 : X·샤오홍슈)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지