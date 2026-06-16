'전후 중동 논의' G7 정상회의 참석…트럼프 만날까?

<앵커>



유럽 순방 중인 이재명 대통령이 G7 정상회의에 참석하기 위해 조금 전 프랑스에 도착했습니다. 정상들은 중동 전쟁 등으로 인해 급변한 국제 정세를 논의할 예정인데요. 트럼프 미국 대통령도 참석할 것으로 알려진 만큼, 한미 정상회담이 있을지도 관심입니다.



제네바에서 강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 우리 시간으로 오늘(16일) 오후, 프랑스 에비앙에서 열리는 주요 7개국, G7 정상회의장에 도착했습니다.



앞서 오후 이탈리아 로마로부터 스위스 제네바 공항에 도착한 이 대통령은 차로 1시간 거리인 에비앙으로 이동했습니다.



G7 정상회의는 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본, 이탈리아, 캐나다 등 7개국 정상과 유럽연합 대표가 모여 국제 현안을 논의하는 협의체입니다.



올해 의장국은 프랑스로, 우리나라는 지난해 6월, 캐나다 G7에 이어 2년 연속으로 초청국 자격으로 참여합니다.



이 대통령은 오늘, 첫 세션인 '새 파트너십 구축과 국제연대 재건' 회의에 참석해서 우리 정부의 국제 개발 원조에 대한 지원 노력을 소개할 예정입니다.



미국과 이란이 종전 협상에 합의한 가운데 전후 국제 질서와 호르무즈 해협 통항 문제 등 국제 현안도 회의 주요 의제가 될 전망입니다.



[위성락/국가안보실장 : 산적한 국제 현안을 논의하는 보다 넓은 국제무대에서 글로벌 현안 해결에 기여하는 대한민국의 위상을 공고히 하는 중요한 계기가 될 것으로 보입니다.]



이 대통령은 각국 정상들과 양자 회담도 가질 예정인데, 특히 트럼프 미국 대통령과 약식회담을 포함한 깜짝 회담이 성사될지도 관심입니다.



다만, 청와대 고위관계자는 "회담 가능성을 열어두곤 있지만, 구체적 진전이 있다고 말하긴 어려운 상황"이라고 전했습니다.



다음 달 캐나다 잠수함 사업 최종 선정을 앞두고, 이 대통령이 마크 카니 캐나다 총리를 따로 만나 한국의 사업 수주를 요청할 가능성도 거론됩니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 장현기)