"삼전닉스 많이 가지고 있더라"…울고 웃는 '역대급 호황'

<앵커>



최근 우리나라를 찾는 외국인 관광객이 부쩍 늘고, 주식시장도 호황을 보이면서 국내 백화점 업계가 수혜를 누리고 있습니다. 하지만 유통업계 전체로 보면 고가 소비가 몰리는 백화점 매출은 느는 반면, 대형마트 매출은 오히려 감소하면서 소비 양극화가 뚜렷해지는 모습입니다.



심우섭 기자가 취재했습니다.



<기자>



지난 주말 한 백화점 내 면세점.



화장품과 의류 매장마다 중국 등 외국인 관광객들로 가득합니다.



K-뷰티 열풍과 원화 약세가 한 몫했습니다.



[양지아예·우슈잉/중국 관광객 : 보통 한국에 오면 화장품이나 스킨케어 제품을 사는데, 확실히 중국보다 저렴해요. 한국은 쇼핑 환경이나 구매 경험도 좋은 편입니다.]



명품 매장 앞은 국내 고객들로 긴 줄이 섰습니다.



수천만 원대 시계와 보석 매장은 평소보다 훨씬 붐빕니다.



[백화점 고객 : 주식이 많이 올라서 쇼핑하시는 분들도 많아진 것 같아요. (주위에도) 삼성전자 많이 가지고 있으신 분들 있어요. 하이닉스랑.]



백화점 3사는 지난 1분기 역대 최대 매출을 찍었고 4월에도 1년 전보다 20% 넘게 늘었습니다.



특히 수입 고가 브랜드, 명품 매출이 38% 넘게 급증했습니다.



급증한 외국인 관광객에다 주식 등 자산 가격 상승이라는 이른바 '부의 효과'에 반도체 업계 소득 증가 등이 겹친 겁니다.



하지만 유통 업계 모두가 웃은 건 아닙니다.



서민들이 주로 이용하는 대형마트와 대형슈퍼마켓은 부진을 면치 못하고 있습니다.



온라인 소비가 확대된 점이 큰 영향을 미쳤지만 물가 부담에 소비자들이 구매 품목과 수량을 줄이는 경향이 늘어났다는 분석이 나옵니다.



반도체발 경제 성장과 증시 호황에 따른 내수 회복이 '프리미엄 소비 쏠림'이 낳은 착시 효과라는 지적도 있습니다.



[조상훈/신한투자증권 연구위원 : 사실 백화점은 정말 목적 구매의 성격이 강하고요 아직까지는 뭔가 이 '부의 효과'가 전체적인 소비로 이어지는 '낙수 효과'가 아직 대형마트로는 이어지지 않은 것으로 보입니다.]



고물가에 가계의 생필품 소비 부담이 커지고 유가와 환율 불안까지 지속된다면 올 하반기 소비 심리는 더 빠르게 위축될 수 있다는 우려의 목소리도 나오고 있습니다.



(영상편집 : 김종태, VJ : 정한욱, 디자인 : 서승현)