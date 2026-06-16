연신 "부정선거 재선거"…출입문 봉쇄 '업무방해' 적용 검토

<앵커>



그럼, 올림픽공원 개표소의 지금 상황은 어떤지 현장 연결해서 알아보겠습니다.



권민규 기자, 오늘(16일) 추가 진입 시도 가능성은 없는 겁니까?



<기자>



경기장 진입 여부를 두고 온종일 갈등이 빚어졌던 핸드볼경기장 2-1 게이트 앞에는 여전히 시위 참가자 십여 명이 성조기를 흔들며 자리를 지키고 있고, 그 주변으로는 수십 명이 모여 있습니다.



오후에 홀로 문 앞을 막았던 여성 참가자 모습은 보이지 않는데요.



국회의원들과 체육 단체들이 모두 물러난 현장에서 시위 참가자들은 연신 "부정선거 재선거" 구호를 외치고 있습니다.



<앵커>



오늘도 못 들어간 건데, 체육 단체들은 앞으로 어떻게 할 방침인가요?



<기자>



대한체육회 측은 시위 참가자와 함께 들어가는 것도 감수하려 했는데 결국 진입이 불발되자 당혹스럽단 입장입니다.



체육회 관계자는 "공권력 투입을 제대로 안 하니 못 들어가는 것 아니냐"고 지적하기도 했습니다.



그러면서 오는 22일 인천 세계핀수영 선수권대회 준비에 차질이 빚어지는 등 피해가 크다고 호소했습니다.



체육회는 일단 임시 사무소에서 체육 단체들의 행정 업무를 지원할 방침입니다.



<앵커>



정부에도 추가입장을 내놨다고요.



<기자>



네, 윤호중 행정안전부 장관은 대국민담화를 통해 "일부 시위 현장에서 법과 사회 질서를 침해하는 불법 사례가 다수 발생해 매우 유감"이라고 밝혔습니다.



[윤호중/행정안전부 장관 : 사적 검문이나 시설 점거 등 우리 사회의 법질서를 무너뜨리는 행위는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없습니다.]



김민석 국무총리도 "무슨 권리로 정당한 통행을 막는 것인지 설명되지 않는다"고 비판했고 정성호 법무부장관은 SNS에 "사적 검문과 사적 감금은 현행범 처벌 대상"이라고 강조했습니다.



경찰은 오늘 오후 출입문을 막아선 여성 시위 참가자에 대해 업무방해 혐의 적용을 검토하고 있습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 이상민)