"더 생생하게"…'마티 슈프림', 7월 1일 돌비시네마로 만난다

영화 '마티 슈프림'이 돌비 시네마 개봉을 확정했다.



'마티 슈프림'은 아무도 존중해 주지 않는 꿈에 사로잡힌 마티 마우저가 최고가 되기 위해 지옥까지 가는 여정을 그린 대담하고 역동적인 영화. 오는 7월 1일 개봉을 확정한 가운데 돌비시네마 상영까지 확정돼 보다 생생하게 영화를 즐길 수 있게 됐다.



16일 공개된 돌비 시네마 포스터는 올여름 극장가를 가장 뜨겁게 달굴 화제작다운 강렬한 존재감으로 시선을 사로잡는다. 탁구채 위에 지구를 올리고 있는 마티(티모시 샬라메)의 비주얼은 호기심을 돋운다.



돌비시네마 상영은 경기 장면의 몰입도를 배가시킬 것으로 예상된다. 조쉬 사프디 감독 특유의 아드레날린 넘치는 연출은 돌비 비전(Dolby Vision®)의 생생한 색감을 통해 더욱 화려하게 재탄생하며, 대니얼 로퍼틴의 감각적인 음악은 돌비 애트모스(Dolby Atmos®)의 풍부한 사운드로 오감을 자극하는 몰입감을 완성할 것으로 기대를 모은다.



돌비 시네마 포맷 상영을 확정한 '마티 슈프림'은 7월 1일 국내 개봉 예정이다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)