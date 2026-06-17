맡은 배역이 호랑이 심장, 말 머리라고?…'퍼페티어'의 세계로 오세요! ㅣ퍼페티어 강은나 정명필 [커튼콜 317]

객석을 압도하며 살아 숨 쉬는 듯 무대를 장악했던 벵골 호랑이 '리처드 파커'. 뼈대와 천으로 이루어진 이 인형이 완벽한 맹수로 움직일 수 있었던 비밀은 무엇일까요? 오늘 커튼콜에서는 요즘 공연계에서 중요한 트렌드로 떠오른 인형술사, 퍼페티어(Puppeteer)의 세계로 들어가 봅니다. 연극 '라이프 오브 파이'에서 호랑이의 뜨거운 심장을 연기한 퍼페티어 강은나 씨, 그리고 무브먼트 앤 퍼펫 디렉터 정명필 씨와 함께 합니다.정명필 씨는 일찌감치 인형극의 매력에 빠져 전문 극단을 운영하면서 퍼페티어로 활동해왔고, 배우 강은나 씨는 '라이프 오브 파이'에서 처음 퍼페티어로 무대에 올랐는데요, 대본에는 나오지 않는 호랑이와 하이에나의 '대사'는 어떻게 했을까요? 인간의 직립보행을 포기하고 몇 달간 '사족보행'으로 살면서 고충은 없었을까요? 단순한 '조종'을 넘어 인형에 영혼을 불어넣는 마법 같은 퍼페티어의 세계, 놓치지 마세요!�� 연극 <라이프 오브 파이> 하이라이트�� 연극 <라이프 오브 파이>의 퍼페티어�� 뮤지컬 <천개의 파랑> 하이라이트영상제공 에스앤코, 서울예술단*이 팟캐스트는 지난달 사전 녹음되었습니다. '라이프 오브 파이', '천 개의 파랑', '정선 인형극제'는 종료된 일정이니 청취에 참고하시기 바랍니다.(진행 : 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서 ㅣ 출연 : 퍼페티어 정명필 강은나 ㅣ 녹음.녹화 : 유규연 ㅣ 편집 : 정용희)▶'김수현 기자의 커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. 영상은 유튜브 SBS뉴스 채널의 [김수현 문화전문기자의 커튼콜] 재생목록에서 모아볼 수 있습니다. 또 SBS 공식 문화예술 유튜브 채널 [SBS아트로그]에서도 관련 콘텐츠를 분야별로 찾아보실 수 있습니다.