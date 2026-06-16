[스브수다] '천만' 품고 '취사병' 날아오른 박지훈…"내년 해병대 수색대 자원입대할 것"

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2026년 상반기 대한민국 연예계에서 가장 뜨거운 배우를 꼽으라면 단연 박지훈이다. 스크린에서는 영화 '왕과 사는 남자'로 당당히 '천만 배우' 타이틀을 거머쥐었고, 안방극장에서는 티빙 오리지널 드라마 '취사병 전설이 되다'(이하 '취사병')의 타이틀 롤을 맡아 흥행 연타석 홈런을 날렸다.가요, 영화, 방송 전 분야에서 신인상을 휩쓴 독보적인 커리어에도 정작 마주 앉은 박지훈은 놀라울 정도로 덤덤하고 단단했다. 화려한 찬사에 취하기보다 스스로를 낮추는 겸손함, 선배들의 사랑을 받는 묵묵한 태도가 돋보였다. 그리고 내년 해병대 수색대 자원입대라는 파격적인 행보까지 예고한, '청년' 박지훈이 털어놓은 속 깊은 이야기들을 들여다봤다.동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 하는 '취사병'은 이등병 강성재(박지훈 분)가 게임을 하듯 요리 능력을 키우며 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. tvN에 동시 방영하며 첫 방송부터 5%를 넘는 높은 시청률로 시작한 '취사병'은 방영 내내 7~8%대 시청률을 유지하고 티빙 유료 가입 기여자 수 1위를 차지하며 시청자의 뜨거운 지지를 받았다.드라마 '취사병'의 성공은 그냥 얻어진 것이 아니었다. 작년 여름, 가만히 있어도 옷이 젖을 정도로 무더운 날씨에 첫 촬영을 시작해 한겨울 추위가 절정에 달한 올해 1월이 돼서야 촬영이 끝났다. 고생을 많이 한 작품이기에 대중이 많이 봐주길 바랐다는 박지훈은 최근 콘서트장을 찾은 지인들의 뜨거운 반응을 접하고 나서야 비로소 "좋은 작품 하나를 남겼구나" 하는 안도와 뿌듯함이 들었다며 스태프와 동료들에게 공을 돌렸다.박지훈은 요리를 전혀 못 하는 상태에서 취사병 역할을 맡아 고생했던 유쾌한 소회를 전했다.강성재가 마치 게임을 하듯 허공에 뜬 '상태창'을 보면서 요리를 배운다는 독특한 설정은 현장에서 박지훈이 가이드 판넬 하나에 의지해 연기하는 상황으로 이어졌다.'취사병'은 강성재의 요리를 맛본 사람들의 코믹 분장과 과한 리액션이 이른바 '병맛'으로 불리면서 시청자의 웃음보를 자극했다. 박지훈은 그 가운데 '미역국 의상'에 대한 비하인드 스토리를 거침없이 털어놓았다.'미역국 의상'에 이어 등갈비 피리를 불며 공을 막는 신, 할머니 분장 등 상상도 못 한 설정들을 능청스럽게 소화한 박지훈을 보며 일각에서는 '도대체 출연료를 얼마나 많이 받았기에 저렇게까지 망가지냐'는 유쾌한 의혹을 제기했다. 이에 대해 박지훈은 "절대 출연료 때문이 아니다. 이건 출연료와는 별개의 영역"이라며 억울함(?)을 호소하기도 했다.'취사병'은 매력 있는 신인 배우들을 발견할 수 있는 장이기도 했다. 특히 강성재의 선임으로 등장한 다양한 캐릭터들이 주목받았는데, 그 가운데 압권은 '미각보이즈'였다. '취사병' 속 사병들이 강성재의 요리를 먹고 상상 속에서 '미각보이즈'라는 아이돌 그룹을 결성해 실제 아이돌처럼 노래 부르고 춤추는 장면이 등장했는데, 이는 실제 음악 방송 출연으로까지 이어지며 큰 화제를 모았다. 아이돌 현역이기도 한 박지훈은 이들을 '리스펙'하는 마음을 전했다.전작 '왕과 사는 남자'의 유해진에 이어 이번에는 윤경호, 정웅인, 이상이 등 선배들과의 호흡이 유독 돋보였다. 대선배들의 사랑을 독차지하는 비결에 대해 박지훈은 되레 수줍게 반문했다.특히 박지훈은 행정보급관 상사 박재영 역의 윤경호와 함께했던 기억을 떠올릴 때 눈빛이 더욱 반짝였다.'천만 배우'라는 거대한 타이틀을 얻은 직후의 차기작이었지만, 흥행에 대한 부담감이나 징크스에 대한 두려움은 그의 단단한 내면을 흔들지 못했다.연이은 대성공에도 그는 전혀 들뜨지 않고 평정심을 유지했다. 그 이유를 묻자, 박지훈은 덤덤하게 말했다.그럼 박지훈을 유일하게 들뜨게 만드는 일상의 소박한 도파민은 무엇일까.드라마를 통해 실제 군 생활을 간접 체험하기도 한 박지훈은 '내년 해병대 수색대 자원입대'라는 파격적이고 굳건한 목표를 공개했다. 군백기에 대한 두려움도 그에겐 전혀 없었다.박지훈은 최근 7년 만에 다시 워너원(Wanna One) 활동을 펼쳤다. 시간이 흐른 만큼 멤버들이 서로 계산적인 사람이 되어 있진 않을까 내심 걱정했다는 그는 "만나자마자 활동 초반처럼 아무 격식 없이 깔깔거리며 장난치는 모습을 보며 괜한 걱정을 했다는 걸 깨달았다"고 말했다. 변함없는 멤버들의 존재에 깊은 위로를 받았다는 박지훈은 "10년 뒤에 또 기회가 온다면, 다시 뭉치고 싶다"라며 팀을 향한 변함없는 애정을 과시했다.올해로 아역배우 데뷔 20주년을 맞이한 박지훈에게 팬이란 단순한 사랑 그 이상의 '전부'이자 움직이는 원동력이다.'왕과 사는 남자'에 '취사병'까지 연이어 성공시키며 배우로서 최고의 시간을 보낸 박지훈은 다시 아이돌 활동에 주력한다. 배우 활동으로 길었던 가수 공백기를 채우기 위해, 해외 콘서트와 팬미팅 등을 열어 팬들과 가까이 소통하는 데 시간을 가질 계획이다.[사진=YY엔터테인먼트, 티빙 제공]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)