PC 점검한다며 교직원 194명 계정 해킹한 30대 "혐의 인정"

▲ 부산지방법원

부산 지역 학교 교직원 계정을 해킹해 사진과 영상을 유출하고 이를 이용해 성적 허위 영상물을 제작한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 남성 A 씨가 혐의를 인정했습니다.부산지법 형사7부는 오늘(16일) 정보통신망법 위반, 성폭력처벌법 위반, 불법 촬영, 아동·청소년 성 착취물 및 불법 촬영물 소지 혐의 등으로 기소된 A 씨에 대한 첫 공판기일을 열었습니다.전산장비 유지보수 위탁업체 직원인 A 씨는 지난 2021년 7월부터 지난해 9월까지 PC 점검 업무차 학교에 출입하면서 부산 지역 교직원 194명의 카카오톡과 구글 포토 등에 접속해 22만여 개의 사진과 영상 등을 내려받은 혐의로 기소됐습니다.또 내려받은 사진과 영상을 이용해 신체 노출 딥페이크 사진과 영상 20건을 제작한 혐의를 받습니다.A 씨는 교직원들의 치마 속 등을 45차례 불법 촬영하고, 아동·청소년 성착취물과 성관계 장면이 담긴 불법 촬영물 등 모두 533개를 자신의 PC에 내려받아 소지한 혐의도 받고 있습니다.A 씨 측은 혐의를 인정하며 피해자과 합의 시도를 위해 속행을 요청했고, 재판부는 이를 받아들여 다음 달 14일 공판을 한 차례 더 열기로 했습니다.(사진=연합뉴스)