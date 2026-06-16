[자막뉴스] '디폴트 선언' JTBC '반전 카드'?…"잠깐 보류" 회생 돌입 미뤄질까

유동성 위기로 기업회생을 신청한 종합편성채널 JTBC가 법원에 자율구조조정 지원, 이른바 ARS 프로그램 희망 의사를 밝혔습니다.



어제(15일) JTBC는 서울회생법원 회생2부에 회생 절차 개시 보류 결정 신청서를 제출했습니다.



ARS 프로그램을 희망한다는 의사를 밝힌 셈입니다.



ARS는 법원이 강제 회생절차 개시를 보류하고 기업과 채권자들이 자율적으로 구조조정을 협의하도록 지원하는 제돕니다.



재판부가 ARS 프로그램을 승인하면 회생절차 개시를 최장 3개월 보류할 수 있습니다.



협상에 상당한 진전이 있다면 보류 기간 추가 연장도 가능합니다.



기업회생을 신청한 중앙그룹 5개사 가운데 현재까지 JTBC만이 ARS 프로그램 적용을 요청한 것으로 전해졌습니다.



법원은 어제 중앙홀딩스, JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이에 대한 보전처분과 포괄적 금지명령을 내리기도 했습니다.



보전처분은 사측이 회생절차 개시 결정 전 자산을 처분해 특정 채권자에게 편파적으로 변제하지 못하게 하는 처분입니다.



포괄적 금지명령은 반대로 채권자들이 기업회생 개시 전 강제집행·가압류·경매 등으로 회사의 주요 자산을 확보하지 못하도록 채권을 동결하는 조칩니다.



5개사의 회생신청과 별개로 중앙일보는 기업재무구조개선 이른바 워크아웃을 추진하기로 했습니다.



앞서 지난 12일 JTBC는 총 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하면서 디폴트를 선언했습니다.



디폴트 선언 이틀 뒤인 14일에는 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 회생절차 개시를 신청했습니다.



15일에는 JTBC도 회생 신청을 냈습니다.



회생법원은 각 사의 신청 사건을 회생2부에 배당해 하나의 재판부가 일괄 심리하도록 했습니다.



재판부는 조만간 대표자 심문 기일을 지정할 것으로 보입니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김혜주, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)