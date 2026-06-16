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'항공사 기장 살해' 김동환, 국민참여재판 의사 철회

김수윤 기자
작성 2026.06.16 16:36 조회수
'항공사 기장 살해' 김동환, 국민참여재판 의사 철회
▲ 항공사 기장 살해범 김동환

항공사 동료 기장을 살해하고 추가 범행을 시도한 혐의로 재판에 넘겨진 김동환이 국민참여재판을 받겠다는 기존 의사를 철회했습니다.

부산지법 형사7부는 오늘(16일) 살인 등 혐의로 구속기소 된 김동환의 두 번째 공판준비기일을 열었습니다.

재판부는 변호인이 제출한 의견서에 국민참여재판 의사를 철회한다는 내용이 담긴 것을 확인한 뒤 김동환에게 "국민참여재판을 철회하는 것이 맞느냐"고 물었고, 김 씨는 맞다고 답했습니다.

앞서 김동환은 국민참여재판을 하겠다는 의사를 수차례 밝혔습니다.

김동환 측은 검사의 공소사실을 모두 인정했지만, 증거 일부에 대해서는 동의하지 않았습니다.

김 씨는 부산경찰청에 대한 사실조회를 신청했습니다.

김동환은 직접 발언 기회를 얻어 "사건이 발생했을 때 언론 보도가 되자마자 동료 기장들이 신변 보호를 요청했다"며 "자기들이 잘못한 게 없고 이유를 모른다면 왜 신변 보호를 요청했겠느냐. 그들이 저에게 잘못했고 제가 찾아갈 것을 알고 있다는 정황 증거가 될 것"이라고 주장했습니다.

재판부는 이에 대해 양형 사유로 볼 수 있는지 등을 검토해 채택 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다.

김동환은 지난 3월 17일 오전 5시 30분쯤 부산 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장 A 씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받습니다.

또, 범행 하루 전인 3월 16일엔 경기 고양시에서 또 다른 기장의 목을 졸라 살해하려다 미수에 그친 혐의도 받고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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