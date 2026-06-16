국힘 의원들 중재에도…체육단체 개표소 진입 결국 무산

<앵커>



투표용지 부족 사태 관련 봉쇄 시위가 이어지고 있는 서울 올림픽공원 경기장에 오늘(16일) 오전부터 체육 단체가 진입을 시도했지만, 끝내 무산됐습니다. 현장에 방문한 국민의힘 의원들이 중재에 나서면서 상황이 풀리는 듯했지만, 일부 시위 참가자들이 다시 막아서면서 결국 체육회 관계자들도 철수했습니다.



정지연 기자입니다.



<기자>



6·3 지방선거 개표소로, 12일째 봉쇄 시위가 이어지고 있는 서울 올림픽공원 핸드볼 경기장입니다.



오늘 오전 9시쯤 경기장에 입주한 체육 단체들이 내부 진입을 시도하면서 시위 참가자들과 대치 상황이 이어졌습니다.



[체육 단체 관계자 : 갖고 나오게 해주세요. 제발. 저희가 저희 집에 들어가겠다는데 왜 막고 계세요.]



낮 1시 반쯤, 장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 의원들이 중재에 나서면서 체육 단체 관계자들과 일부 방송사가 함께 경기장 안으로 들어가 장비 등을 가지고 나오기로 합의하는 듯했지만 결국 무산됐습니다.



일부 시위 참가자들이 반발하며 막아섰기 때문입니다.



오전 대치 상황에서 경찰은 "대한체육협회 관계자들이 경기장 안으로 들어가는 것을 방해하면 수사 대상이 될 수 있다"고 세 차례 반복해 경고하기도 했습니다.



투표용지 부족 사태 이후 개표소로 사용됐던 경기장이 시위로 인해 봉쇄되면서, 체육 단체는 어제 두 번째 기자회견을 열고 "지도자와 선수의 생업이 걸려있다"며 피해 호소와 함께 공권력 투입을 요청했습니다.



인도에서 열리는 아시아선수권대회 출전을 위해 오늘 출국한 펜싱 국가대표팀은 결국 선수들이 알아서 장비를 빌려 출국한 걸로 알려졌습니다.



(영상취재 : 양지훈·김영환, 영상편집 : 최혜란)