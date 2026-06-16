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[자막뉴스] 체육 단체 진입 '극적' 타결…"2명씩 차례로" 합의 내용 보니

김지욱 기자
작성 2026.06.16 16:34 조회수
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대한체육회 산하 체육 단체들이 '개표소 봉쇄 시위'가 벌어지는 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 진입하기로 시위 참가자들과 합의했습니다.

투표용지 부족 사태가 벌어진 잠실 지역 개표소인 이곳이 지난 5일 봉쇄된 지 11일 만입니다.

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(16일) 오후 핸드볼경기장 앞에서 시위 참가자들과 만나 단체당 2명씩 차례로 내부에 들어가 업무에 필요한 물품을 가져오기로 체육단체, 경찰과 합의했다고 밝혔습니다.

또 이 과정을 국민의힘 의원과 방송사 카메라 2대가 동행해 생중계하고, 갖고 나온 물품을 시위 참가자들이 확인할 수 있게 하겠다고 말했습니다.

장 대표가 이 같은 합의안을 밝히고 시위 참가자들에게 동의를 구하자 대다수의 참가자가 동의를 표했습니다.

일부 반발하는 시위 참가자가 있었으나, 다른 참가자들이 만류하며 사실상 받아들여졌습니다.

체육단체 직원들이 이 같은 합의에 따라 자신들의 사무실이 있는 경기장으로 진입할 경우 봉쇄 11일 만의 첫 진입이 됩니다.

앞서 오늘 오전 체육단체 직원들이 3시간 넘게 진입을 시도했지만 시위 참가자들과 충돌하며 무산됐습니다.

경찰과 직원이 각각 동수로 진입조를 꾸려 체육관 내 활동을 감시하자는 체육회 측 조건을 시위 참가자 일부가 수용했지만 게이트로 달려온 다른 참가자들의 거센 반발로 무산된 것으로 전해집니다.

송파경찰서는 세 차례 경고 방송을 한 끝에 시위 참가자들에 대한 '엄정 수사' 방침을 밝혔습니다.

시위 참가자들 개표가 끝난 투표함 반출을 막아야 한다며 지난 5일부터 경기장 출입을 통제해왔습니다.

(취재: 김지욱, 영상편집: 안준혁, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
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