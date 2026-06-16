[자막뉴스] 체육 단체 진입 '극적' 타결…"2명씩 차례로" 합의 내용 보니

대한체육회 산하 체육 단체들이 '개표소 봉쇄 시위'가 벌어지는 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 진입하기로 시위 참가자들과 합의했습니다.



투표용지 부족 사태가 벌어진 잠실 지역 개표소인 이곳이 지난 5일 봉쇄된 지 11일 만입니다.



국민의힘 장동혁 대표는 오늘(16일) 오후 핸드볼경기장 앞에서 시위 참가자들과 만나 단체당 2명씩 차례로 내부에 들어가 업무에 필요한 물품을 가져오기로 체육단체, 경찰과 합의했다고 밝혔습니다.



또 이 과정을 국민의힘 의원과 방송사 카메라 2대가 동행해 생중계하고, 갖고 나온 물품을 시위 참가자들이 확인할 수 있게 하겠다고 말했습니다.



장 대표가 이 같은 합의안을 밝히고 시위 참가자들에게 동의를 구하자 대다수의 참가자가 동의를 표했습니다.



일부 반발하는 시위 참가자가 있었으나, 다른 참가자들이 만류하며 사실상 받아들여졌습니다.



체육단체 직원들이 이 같은 합의에 따라 자신들의 사무실이 있는 경기장으로 진입할 경우 봉쇄 11일 만의 첫 진입이 됩니다.



앞서 오늘 오전 체육단체 직원들이 3시간 넘게 진입을 시도했지만 시위 참가자들과 충돌하며 무산됐습니다.



경찰과 직원이 각각 동수로 진입조를 꾸려 체육관 내 활동을 감시하자는 체육회 측 조건을 시위 참가자 일부가 수용했지만 게이트로 달려온 다른 참가자들의 거센 반발로 무산된 것으로 전해집니다.



송파경찰서는 세 차례 경고 방송을 한 끝에 시위 참가자들에 대한 '엄정 수사' 방침을 밝혔습니다.



시위 참가자들 개표가 끝난 투표함 반출을 막아야 한다며 지난 5일부터 경기장 출입을 통제해왔습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 안준혁, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)