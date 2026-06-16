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새벽 주택 침입해 여성 살해…'복면 남성' 아직 못 찾았다

작성 2026.06.16 15:36 조회수
새벽 주택 침입해 여성 살해…'복면 남성' 아직 못 찾았다
경남 통영에서 60대 여성이 살해된 채 발견돼 경찰이 7일째 수사를 이어가고 있습니다.

유력 용의자 행방은 여전히 오리무중이어서 지역사회에서는 불안한 목소리가 커지고 있습니다.

경찰은 지난 10일 통영 한 주택에서 60대 여성 A 씨를 살해하고 달아난 혐의를 받는 용의자를 7일째 추적하고 있습니다.

경찰은 주변 탐문과 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등 수사를 진행하고 있습니다.

하지만 여전히 용의자를 특정하지 못한 상태입니다.

경찰은 사건 당시 용의자가 지난 10일 오전 2시쯤 A 씨가 사는 주택으로 침입한 장면을 CCTV로 확인했습니다.

그러나 CCTV 영상에 찍힌 용의자는 모자와 복면을 착용한 데다 장갑까지 착용하고 있어 신원 파악이 어려운 것으로 파악됐습니다.

범행 시간도 야간이어서 주택 바깥에 있는 CCTV 등에서 용의자를 특정할 만한 단서를 확보하기 쉽지 않은 것으로 전해졌습니다.

경찰 관계자는 "구체적인 내용은 수사 중이어서 밝히기 어렵다"고 밝혔습니다.

또 "모든 가능성을 열어 놓고 신속히 용의자를 검거할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

범행 이후 일주일 가까이 지난 상황에도 용의자 특정이 안 되는 등 경찰 수사가 난항을 보이고 있습니다.

이 때문에 지역사회에서는 우려의 목소리가 나오고 있습니다.

통영 지역 인터넷 커뮤니티에는 '안 잡히고 있으니 불안하다', '걱정이다'는 등 게시글과 댓글도 올라오고 있습니다.

지난 10일 오전 6시 34분쯤 통영시 한 주택에서 60대 여성 A 씨가 살해된 채 가족에게 발견됐습니다.

A 씨 가족 신고로 출동한 경찰은 지난 10일 오전 2시쯤 A 씨가 흉기로 살해당한 것으로 추정하고 있습니다.

용의자는 A 씨 자택에서 가방을 들고 나간 것으로 알려졌습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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