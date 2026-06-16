합수본, '투표지 부족 사태' 잠실7동 투표관리원 참고인 소환

▲ 서울동부지방법원 민사51단독 김지연 부장판사(오른쪽)와 법원 관계자들이 지난 10일 6·3 지방선거 당시 서울 송파구 잠실7동 제2투표소였던 아파트 노인정에 도착해 현장 검증에 나서고 있다.

6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부가 당시 투표소 현장을 관리했던 실무자급 공무원에 대한 본격적인 수사에 나섰습니다.합수본은 오늘(16일) 오전 10시부터 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 투표관리원을 맡았던 지방자치단체 공무원을 참고인 신분으로 서울중앙지검으로 소환해 조사하고 있습니다.잠실7동 제2투표소는 지방선거 당일 투표용지가 부족해 투표 마감 시각을 밤 10시로 미뤘던 곳입니다.합수본은 해당 공무원을 상대로 투표용지가 부족하게 된 경위와 이후 대응 등 지방선거 당일의 전반적인 현장 상황을 파악할 계획입니다.합수본은 이날 내부망 구축 등 서울중앙지검 청사에 꾸린 사무실 구성·정비도 완료할 방침입니다.합수본은 앞서 관련 경찰 수사 기록을 이송받았고, 15명으로 구성하기로 한 경찰 파견 인력 일부도 합류한 상태입니다.합수본은 참고인 조사와 압수물 분석을 통해 투표용지 부족 사태가 벌어진 경위를 파악한 뒤, 중앙선관위 등 '윗선'에 대한 본격적인 수사에 착수할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)