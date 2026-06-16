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100억 넘는 피싱 범죄 수익 '테더'로 세탁한 일당 검거

정지연 기자
작성 2026.06.16 14:23 조회수
100억 넘는 피싱 범죄 수익 '테더'로 세탁한 일당 검거
▲ 서울경찰청 로고와 간판

피싱 범죄 수익금을 가상화폐로 세탁한 2개 조직 20여 명이 경찰에 붙잡혀 검찰로 넘겨졌습니다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 외국환거래법 위반과 특정금융정보법 위반 등 혐의를 받는 중국 국적 40대 A 씨 등 9명을 검찰에 송치했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.

이 가운데 A 씨를 포함한 2명은 구속수사를 받고 있습니다.

A 씨 일당은 지난 2024년 2월부터 지난해 4월까지 총책 20대 Y 씨 지시에 따라 캄보디아 거점 피싱조직의 범죄수익금을 국내외 가상자산거래소를 이용해 세탁한 혐의를 받습니다.

이들은 2만 4천5백 회에 걸쳐 달러 기반 암호화폐인 '테더'를 사들이고, 이를 국내외 거래소 간 전송하는 등 세탁·불법 환전한 것으로 조사됐습니다.

이를 통해 불법 환전된 금액은 약 140억 원에 달합니다.

피싱조직은 세탁된 돈 일부를 투자사기 미끼 자금으로 다시 활용했고, A 씨 일당은 6억 5천만 원을 수수료로 챙겼습니다.

경찰은 수수료를 동결 조치하고, 캄보디아에 체류 중인 총책 Y 씨에 대해선 인터폴 적색수배를 내렸습니다.

경찰은 캄보디아 거점 로맨스스캠 조직원으로 활동하며 직접 범죄 수익금을 세탁 및 불법 환전한 일당 14명도 검찰에 넘겼습니다.

이들은 지난 2024년 9월부터 지난해 3월까지 28억 원 상당의 범죄 수익금으로 테더를 사들인 뒤 다시 해외 거래소로 전송해 현지 화폐로 세탁한 혐의를 받습니다.

경찰은 이밖에 외국인 관광객을 대상으로 63억 원 상당의 무등록 환전 영업을 한 33명도 검찰에 넘겼습니다.

이들은 환전 고객이 외화를 입금하면 그 돈으로 해외 거래소에서 테더를 매수한 뒤 이를 다시 국내 거래소로 전송해 원화로 환전한 혐의를 받습니다.

경찰은 "타인의 가상자산 거래를 대행하거나, 가상자산을 이용해 환전해 주는 행위는 처벌 대상이니 유의가 필요하다"며 "가상자산을 악용한 범죄 근절을 위해 철저히 수사하겠다"고 강조했습니다.

범행 수법 (사진=서울경찰청 제공, 연합뉴스)
▲ 범행 수법

(사진=서울경찰청 제공, 연합뉴스)
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