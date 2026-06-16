더핑크퐁컴퍼니, 일본 아사히 TV와 애니 '모모모! 니니모' 공동 제작

▲ 모모모! 니니모

더핑크퐁컴퍼니는 일본 지상파 방송사 TV 아사히와 손잡고 신규 애니메이션 '모모모! 니니모'를 공동 제작한다고 밝혔습니다.이번 협업은 양측이 함께 진행하는 첫 공동 프로젝트로 더핑크퐁컴퍼니의 글로벌 지식재산권(IP) 기획·제작 역량과 TV 아사히의 강력한 방송·유통 네트워크를 결합해 일본을 비롯한 글로벌 시장을 공략한다는 목표입니다.'모모모! 니니모'는 주황색 고양이 '니니'와 신비로운 친구 '모'를 중심으로 대사가 없는 슬랩스틱 코미디물입니다.대사 대신 캐릭터의 표정과 움직임으로 유머를 전해 언어와 문화권에 관계없이 전 세계 시청자가 즐길 수 있도록 한다는 계획입니다.'모모모! 니니모'는 총 36부작으로 제작돼 내년 1월 TV 아사히에서 방송됩니다.더핑크퐁컴퍼니는 "이번 작품은 인기 애니메이션 '핑크퐁 원더스타' 후속 시리즈인 '핑크퐁과 호기 : 새 친구 니니모'에 등장한 고양이 캐릭터 니니모를 중심으로 세계관을 확장한 점에서 주목받는다"고 소개했습니다.더핑크퐁컴퍼니는 전날(15일) 아마존 키즈 플러스와 '베베핀' 오리지널 시리즈 제작을 발표하는 등 해외 협업을 확대하고 있습니다.(사진=더핑크퐁컴퍼니 제공, 연합뉴스)