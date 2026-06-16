[현장영상] "외제차 타면 다야?" 갑자기 차에서 내리더니 '퍽 퍽'

상가 지하 주차장에서 주차하던 70대 남성이 폭행당하는 일이 벌어졌습니다.



협소한 주차 공간 탓에 주차선을 일부 넘을 수밖에 없던 상황이었습니다. 이때 한 차량에서 내린 50대 남성이 욕설을 퍼붓더니 피해자를 폭행하기 시작했는데요. 경찰과 행인의 만류로 폭행은 멈췄지만, 피해자는 전치 3주의 부상과 함께 심한 정신적 충격을 호소하고 있습니다.



가해자는 폭행 이유에 대해 '상대가 좋은 수입차를 타고 있었기 때문'이라고 주장했습니다. 황당한 이유로 벌어진 폭행 사건의 전말을 현장영상에 담았습니다.



(취재: 김희정 / 구성: 양현이 / 영상편집: 장유진 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)