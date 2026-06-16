정성호 법무장관 "올림픽공원 도 넘는 불법 행위 엄중 대응할 것"

▲ 6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 12일째 이어진 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에 손팻말이 붙어있다.

최근 올림픽공원 집회가 격화하는 상황과 관련해 정성호 법무부 장관이 "국민의 정당한 분노를 빌미로 일부가 저지르는 도 넘는 일탈과 불법 행위에 엄중히 대응하겠다"고 강조했습니다.정 장관은 오늘(16일) 자신의 페이스북에 올린 글에서 "표현과 집회의 자유가 있다고 해서 다른 사람을 위협하고 조롱하며, 사적으로 검문하거나 제재를 가할 권리까지 함께 주어지는 것은 아니다"라며 이같이 설명했습니다.6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태로 촉발된 서울 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위는 12일째 이어지며 점차 과격해지는 양상을 보이고 있습니다.일부 시위대가 핸드볼 여자 유소년 국가대표팀 선수들을 가로막고 강제로 소지품 검사를 하는 '사적 검문' 사태가 벌어졌고, 경찰이 관련 수사에 나섰습니다.부정 선거 구호에 반대하는 시위 참가자를 좌파 단체인 '대진연(한국대학생진보연합) 프락치'로 몰아세우거나, 개표소에서 빠져나오던 기자가 시위대로부터 폭행을 당하는 일도 생겼습니다.정 장관은 "참정권 침해는 중대한 것으로 엄정한 조사와 책임 추궁이 있어야 한다"면서도 "최근 올림픽공원에서 일부 인원들이 경찰과 일반 시민, 기자, 체육회 직원과 선수들을 상대로 벌이는 무차별적인 사적 검문과 위협, 사실상의 감금과 근거 없는 중국인 몰이, 업무 방해 행위는 모두 명백한 불법 행위이고 현행범으로 처벌 대상"이라고 지적했습니다.이어 정 장관은 "이는 성숙하고 품격 있게 자기 의사를 표시하고 있는 다수 청년과 시민 얼굴에 먹칠을 하는 일"이라며 "기소 및 처벌에 만전을 기하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)