일본 기준금리 31년 만에 1%대 진입…물가 상승에 대응

▲ 일본은행

일본 중앙은행인 일본은행이 16일 금융정책결정회의에서 6개월 만에 기준금리를 인상했습니다.교도통신 등에 따르면 일본은행은 전날부터 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현행 '0.75% 정도'에서 '1% 정도'로 0.25%포인트 인상하기로 했습니다.회의에 참석한 정책위원 8명 중 7명이 금리 인상에 찬성했습니다.이에 따라 일본 기준금리는 1995년 9월 이후 31년 만에 최고치가 됐습니다.1995년 사실상의 일본 기준금리는 4월 1.75%에서 1.0%로 인하됐고, 이어 9월 1.0%에서 0.5%로 추가 하향 조정됐습니다.이후 일본 기준금리는 0.5%를 넘은 적이 없었습니다.일본은행은 2024년 3월 17년 만에 마이너스 금리 정책을 종료하고 같은 해 7월 기준금리를 0∼0.1%에서 '0.25% 정도'로 올렸습니다.작년 1월에는 '0.5% 정도', 12월에는 '0.75% 정도'로 인상했습니다.이번 결정은 일본은행이 중동 정세 혼란으로 인한 경기 침체 가능성보다 물가 상승 위험이 더 크다고 판단했기 때문으로 분석됩니다.일본은행은 이날 결정문에서 "일본 경기는 중동 정세 영향으로 일부 약세를 보이기도 하지만 완만하게 회복되고 있다"고 평가했습니다.그러나 "물가 측면에서는 소비자 물가의 전년 대비 상승률이 정부의 에너지 부담 완화책 효과 등으로 당분간 2%를 밑도는 수준을 유지하고 있으나 원유 가격 상승으로 기업 간 거래에서의 가격 전가가 다소 빠른 속도로 진행되고 있어 이것이 앞으로 소비자 단계에서 광범위한 품목의 가격 상승으로 파급될 가능성이 있다"고 지적했습니다.또 향후 금융정책에 대해 "경제·물가·금융 정세에 따라 계속해서 정책금리를 인상하고, 금융완화 정도를 조정해 나갈 것"이라며 이후 금리 인상 기조를 이어갈 가능성을 시사했습니다.지난 4월 회의에서는 원유 가격 급등이 물가 상승과 경기 침체에 모두 영향을 미칠 수 있다는 판단 하에, 상황을 지켜보기 위해 금리 인상을 보류했습니다.앞서 금융 시장에서는 물가 인상 움직임이 여러 제품으로 파급되고, 엔화 약세 추세가 계속되면서 일본은행이 이번 회의에서 정책 금리를 인상할 것이라는 예상이 우세했습니다.우에다 가즈오 일본은행 총재는 지난 3일 열린 한 강연에서 "중동 정세가 불투명한 상황에서도 금리 인상의 적절성에 대해 확실히 논의할 필요가 있다"며 이달 금리 인상을 단행할 가능성을 내비치기도 했습니다.전날 미국과 이란이 종전에 잠정 합의해 국제 원유 가격에는 하락 압력이 가해지고 있으나, 지금까지 중동 정세로 인한 원자재 가격 상승이 시차를 두고 최종 제품의 가격 인상으로 이어질 가능성이 높은 것으로 전망됩니다.이번 금리 인상은 어느 정도 예상됐던 만큼 관건은 이번 회의 이후 일본은행의 금리 인상 지속 의지입니다.따라서 시장의 관심은 이날 금리 인상 자체보다 오후 있을 우치다 신이치 부총재의 기자회견에 더 쏠리고 있습니다.우에다 총재는 지난 9일부터 간 질환으로 입원 중으로, 이번 회의에는 참석하지 않았습니다.총재가 정례 결정 회의에 결석하는 것은 1998년 이후 처음으로 전해졌습니다.회의에 참석하지 못한 우에다 총재에게는 의결권이 없었으며, 따라서 정책위원 총 9명 중 8명만이 이날 회의에 참여했습니다.우에다 총재는 서면을 통해 자신의 의견을 밝힐 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)