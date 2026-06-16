4월 통화량 25.3조 원 증가…반도체 기업 예금·투자 대기자금↑

▲ 화폐

지난 4월 통화량이 기업 예금과 단기 금융상품을 중심으로 25조 원 넘게 불었습니다.한국은행이 16일 공개한 '통화 및 유동성' 통계에 따르면 올해 4월 평균 광의 통화량(M2 기준·평잔)은 4천153조 9천억 원으로 전월보다 25조 3천억 원(0.6%) 증가했습니다.지난 1월(27조 7천억 원) 이래 최대 폭 증가하며 작년 11월 이후 6개월 연속 증가세를 이어갔습니다.넓은 의미의 통화량 지표인 M2에는 현금, 요구불예금, 수시입출금식 예금(이상 M1) 외 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 양도성예금증서(CD), 환매조 건부채권(RP), 2년 미만 금융채, 2년 미만 금전신탁 등 곧바로 현금화할 수 있는 단기 금융상품이 포함됩니다.이 중 2년 미만 정기예적금이 한 달 사이 13조 원 늘었습니다.작년 4월 기준금리 인하를 앞두고 예금 수요가 늘면서 15조 원 넘게 증가한 이래 최대폭입니다.반도체 기업의 예치 자금이 늘면서 전월 1조 4천억 원 감소에서 증가로 전환했다고 한은은 설명했습니다.종합자산관리계좌(CMA)와 외화예수금, 발행어음 등이 포함된 기타 통화성 금융상품은 주식투자 대기자금 유입 등의 영향으로 8조 3천억 원 증가했습니다.경제 주체 별로는 비금융기업(+16조 1천억 원), 가계 및 비영리단체(+7조 원), 사회보장기구 및 지방정부(+1천억 원)는 증가했으나, 기타금융기관은 6천억 원 감소했습니다.현금·요구불예금·수시입출식 예금만 포함하는 좁은 의미의 통화량 M1(1천371조 5천억 원)도 전월보다 0.4%(6조 원) 증가했습니다.한편 한은은 지난해 12월 처음 발행된 종합금융투자사업자의 종합투자계좌(IMA)의 통화 및 유동성지표 반영 방안을 검토한 결과 이를 금융기관유동성(Lf)에 반영하기로 결정했습니다.한은은 "IMA는 중도해지가 제한되는 폐쇄형 구조가 많고 중도해지 시 원금 손실 가능성 등이 있어 통화로 인정되기 어렵다"면서 "금융기관과의 계약에 따른 환매·해지를 통해 유동화되는 상품이라는 점에서 금융기관유동성의 성격에 부합한다"고 설명했습니다.이에 따라 이번 통계 공표부터 IMA를 금융기관유동성에 반영했으며, IMA가 최초 발행된 작년 12월분 통계부터 소급 적용했습니다.4월 IMA 잔액(평잔)은 2조 9천억 원이며, 평균 금융기관유동성은 6천219조 3천억 원입니다.(사진=연합뉴스TV 화면 캡처, 연합뉴스)