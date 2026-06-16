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MLB 컵스 크로암스트롱, 리버스 사이클링 히트 '진기록'

배정훈 기자
작성 2026.06.16 13:35 조회수
MLB 컵스 크로암스트롱, 리버스 사이클링 히트 '진기록'
▲ 사이클링 히트를 달성한 뒤 팬들에게 인사하는 크로암스트롱

미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카고 컵스의 젊은 강타자 피트 크로암스트롱(24)이 올 시즌 첫 사이클링 히트의 주인공이 됐습니다.

크로암스트롱은 16일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 콜로라도 로키스와 경기에서 단타부터, 2루타, 3루타, 홈런을 모두 때리는 사이클링 히트를 기록했습니다.

2023년 빅리그에 데뷔한 크로암스트롱은 개인 첫 사이클링 히트를 터뜨리며 올 시즌 메이저리그를 통틀어 1호 기록을 세웠습니다.

컵스 구단 역사상 사이클링 히트는 13번째입니다.

이날 크로암스트롱은 진기하게도 역순으로 홈런-3루타-2루타-단타를 때리는 리버스 사이클링 히트를 만들었습니다.

1회말 선두타자로 나선 크로암스트롱은 우측 펜스를 넘어가는 솔로홈런을 날려 선취점을 뽑았습니다.

3회에는 우중간 펜스를 맞고 튀어나오는 3루타를 날린 크로암스트롱은 5회말에는 좌익선상 2루타를 치고 나갔습니다.

2-1로 맞선 7회말에는 우전안타를 때려 대망의 사이클링 히트를 완성했습니다.

다만 크로암스트롱은 1루에서 곧바로 견제구에 걸려 아웃됐습니다.

하지만 컵스는 크로암스트롱이 4타수 4안타 2타점 1득점 맹타를 휘두른 데 힘입어 5-4로 승리했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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