이란, 뉴질랜드와 2대 2 무승부

▲ 전반 32분 동점골을 넣은 이란 라민 레자에이안

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 '미국 1박 제한 비자'를 받은 이란(세계랭킹 20위)이 두 차례 끌려가고도 모하마드 모헤비의 동점 헤더골로 뉴질랜드(85위)와 비겼습니다.이란은 16일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 뉴질랜드와 월드컵 조별리그 G조 1차전에서 2-2로 비겼습니다.이로써 승점 1씩을 나눠 가진 이란과 뉴질랜드는 앞서 1-1로 비긴 벨기에, 이집트와 승점은 같지만, 다득점에서 앞서 조 상위권에 자리했습니다.이번이 통산 7번째 월드컵 본선 출전인 이란은 우여곡절 끝에 대회에 나섰습니다.이란은 지난 2월 28일 개최국 미국과 전쟁을 치르게 되면서 조별리그 3경기를 미국 밖에서 열어달라고 요청했으나 FIFA가 이를 받아들이지 않아 대회 준비 과정에서 혼란을 겪었습니다.대회 기간에는 훈련 거점을 미국 애리조나주에서 멕시코 티후아나로 옮겼고, 매 경기 전날 미국에 입국해 경기를 치른 뒤 곧바로 멕시코로 돌아가는 일정을 소화합니다.이날 이란이 무승부를 기록하면서 북중미 월드컵 조별리그 1차전에서 아시아축구연맹(AFC) 회원국의 무패 행진도 이어졌습니다.반면 이번 대회 참가국 중 FIFA 랭킹이 가장 낮은 뉴질랜드는 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만에 월드컵 본선 무대를 밟았습니다.열세가 예상됐던 뉴질랜드는 최전방 공격수 크리스 우드와 멀티골을 터뜨린 일라이자 저스트의 활약을 앞세워 값진 승점 1을 따냈습니다.이란은 전반 초반부터 주도권을 잡았지만, 뉴질랜드의 역습 한 방에 일격을 맞았습니다.전반 7분 뉴질랜드 골키퍼 막심 크로콩브의 긴 골킥을 크리스 우드가 가슴으로 받아낸 뒤 일라이자 저스트와 패스를 주고받으며 공격을 이어갔고, 이후 문전에서 우드의 패스를 받은 저스트가 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었습니다.이란은 '물 보충 휴식'(하이드레이션 브레이크) 이후 균형을 맞췄습니다.전반 32분 라민 레자에이안이 오른쪽 측면에서 안쪽으로 파고들면서 사만 고두스에게 공을 내줬고, 고두스가 페널티지역 안으로 한 번에 연결했습니다.샤흐리야르 모가놀루의 슈팅이 막혀 흐른 공을 레자에이안이 오른발 아웃프런트로 가볍게 밀어 넣었습니다.뉴질랜드는 후반에도 다시 앞서갔습니다.후반 9분 이란의 공을 빼앗아 리베라토 카카체와 사르프리트 싱, 우드가 공격을 전개했고, 우드의 패스를 받은 저스트가 오른발 논스톱 슈팅으로 두 번째 골을 넣었습니다.이 골로 저스트는 뉴질랜드 선수 최초로 월드컵 한 경기 멀티골을 기록했고, 우드는 저스트의 두 골을 모두 도우며 공격을 이끌었습니다.이란은 후반 19분 다시 승부를 원점으로 돌렸습니다.레자에이안이 고두스의 전환 패스를 잡아놓은 뒤 골문 앞으로 정확한 크로스를 올렸고, 노마크 상태였던 모헤비가 헤더로 마무리했습니다.이후 이란은 후반 추가시간까지 공세를 이어갔지만, 사이드 에자톨라히의 중거리 슈팅과 문전 헤더가 모두 무위에 그치며 끝내 역전하지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)