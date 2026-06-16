"국민 아닌 학살 정권 대표팀"…이란 첫 경기 현장에 반체제 시위

▲ 월드컵 경기장 바깥에 펼쳐진 대형 이란 옛 국기

이란 축구대표팀이 미국에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기를 치르면서 경기장 안팎에서 이란계 미국인들의 엇갈린 반응이 터져 나왔습니다.15일(현지시간) AP 통신과 디애슬래틱 등에 따르면 이날 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 소파이 스타디움에서 이란과 뉴질랜드 경기가 벌어지자 수많은 이란계 관중이 경기장에 모여들었습니다.이 가운데 일부는 경기 시작 전 황금 사자와 태양이 그려진 옛 팔레비 왕조 시절 국기를 흔들며 현 이슬람 정권에 대한 반대 의사를 피력했고, '이란을 다시 위대하게'(Make Iran Great Again)이라는 구호가 새겨진 피켓을 들기도 했습니다.시위에 참여한 아이다 몬파레드는 뉴욕포스트에 "이란 축구대표팀은 이란 국민을 대표하지 않는다"며 "이틀 사이에 4만 명을 학살한 이란 정부를 대표한다"고 비판했습니다.동시에 또 다른 시위대가 정치와 축구를 분리하자고 외치며 행진했습니다.일부 팬들은 이란 축구팀을 응원하는 티셔츠를 입고 있었는데 시위대가 이들을 향해 야유를 퍼붓기도 했습니다.LA는 미국에서도 이란계 이민자들이 가장 많이 거주하는 도시입니다.대다수가 1979년 이슬람 혁명으로 팔레비 왕조가 축출된 뒤 망명을 온 이들로, 현 정권에 반대하는 목소리가 큰 편입니다.경기장 내에서도 정치적인 메시지는 이어졌습니다.FIFA가 경기장 내 이란 옛 국기 반입을 금지했지만, 관중석 곳곳에서 해당 국기가 포착됐습니다.팔레비 왕조 국기를 티셔츠로 만들어서 입고 온 팬들이 입장을 제지당하기도 했으며, 이를 뒤집어 입고 나서야 경기장에 들어설 수 있었습니다.해당 티셔츠를 입고 경기장에 들어선 메흐디는 "내 조국의 진정한 국기이기 때문에 이를 티셔츠로 만들어 입었다"고 강조했습니다.또 다른 여성은 옛 국기를 드레스처럼 몸에 두른 뒤 "응원하러 온 것이 아니다.이란 사람들의 목소리를 전하러 왔다"고 말했습니다.이들은 이란 국가가 흘러나올 때 야유를 보내는가 하면 이란 축구 대표팀 선전에 눈살을 찌푸리고 뉴질랜드의 골에 환호했습니다.또 골대 뒤에 앉아있던 관중 8명은 미국의 공습으로 이란 미나브 지역 학교에서 아동 168명이 사망한 사건을 규탄하며 '미나브(MINAB)168'이라는 문구를 들어올려 눈길을 모았습니다.이 배너는 추후 압수됐습니다.그 인근 관중석에는 '42,000 #이란 학살'이라는 배너가 등장하기도 했습니다.이는 이란 정권이 올해 학살한 자국민 수를 뜻합니다.이란은 이날 첫 경기에서 뉴질랜드와 2-2 무승부를 기록했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)