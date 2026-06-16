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일본은행, 6개월 만 기준금리 0.25%p 인상…31년 만 최고 1%

유영규 기자
작성 2026.06.16 12:51 조회수
일본은행, 6개월 만 기준금리 0.25%p 인상…31년 만 최고 1%
▲ 일본은행

일본 중앙은행인 일본은행이 16일 금융정책결정회의에서 6개월 만에 기준금리를 인상했습니다.

교도통신 등에 따르면 일본은행은 전날부터 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현행 '0.75% 정도'에서 '1% 정도'로 0.25%포인트 인상하기로 했습니다.

이에 따라 일본 기준금리는 1995년 9월 이후 31년 만에 최고치가 됩니다.

일본은행은 2024년 3월 17년 만에 마이너스 금리 정책을 종료한 것을 시작으로 같은 해 7월 기준금리를 0∼0.1%에서 '0.25% 정도'로 올렸습니다.

작년 1월에는 '0.5% 정도', 같은 해 12월에는 '0.75% 정도'로 인상했습니다.

앞서 시장에서는 일본은행이 이번 회의에서 정책 금리를 인상할 것이라는 예상이 주를 이뤘습니다.

그 배경에는 중동 정세 혼란으로 인한 경기 침체 가능성보다 물가 상승 위험이 더 크다고 판단이 있었던 것으로 분석됩니다.

일본은행은 이날 공표한 결정문에서 향후 금융정책에 대해 "경제·물가·금융 정세에 따라 계속해서 정책금리를 인상하고, 금융 완화 정도를 조정해 나갈 것"이라며 이후 금리 인상 기조를 이어갈 것임을 시사했습니다.

(사진=연합뉴스)
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