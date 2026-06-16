한동훈 "지금이 보수 재건 골든타임…전략자산 왜 안 쓰나"

▲ 국민의힘 정점식 원내대표와 무소속 한동훈 의원이 16일 서울 영등포구 여의도 CCMM빌딩에서 열린 2026 국민공공정책포럼에 참석해 인사하고 있다.

무소속 한동훈 의원은 오늘(16일) "저를 반대하는 분들도 제가 보수에 대단히 중요한 전략자산 내지는 무기라고 말하던데, 왜 그 무기를 아껴두나. 정말 싸워야 할 시점이 왔다"며 국민의힘 복당의 필요성을 강조했습니다.앞서 복당 문제에 대해 "서두르려 하지 않는다"며 관망하던 태도에서 '대여 투쟁력 강화'를 명분 삼아 신속한 복당 쪽으로 무게 중심을 이동한 것으로 풀이됩니다.한 의원은 오늘 중앙일보 유튜브 '황현희의 불편한 여의도'에 출연해 "보수 재건이라는 과제에도 골든타임이 있다. 이재명 정권이 이전투구로 나서는 이때가 보수 재건의 골든타임"이라며 "이를 일부러 어떤 감정적인 문제나, 정치인 개인의 불안감 때문에 미룰 필요는 없다"고 말했습니다.그는 복당에 대한 국민의힘 내 반대 여론을 언급하며 "보수를 재건할 대회전(大會戰)을 앞두고, 가장 내세울 만할 무기를 굳이 안 쓸 이유가 있다면 그것은 굳이 그 무기를 안 쓰고 싶어 하는 사람들이 설명해야 할 문제"라고 강조했습니다.그러면서 "당나라가 고구려에 쳐들어오는데, 연개소문이 양만춘과 사이가 안 좋다고 해서 양만춘을 안시성에서 싸우지 못하게 하진 않는다"며 "내부적인 정치인의 이해관계가 아니라, 큰 틀에서 보수 전체로 봤을 때 힘을 모아야 할 때"라고 말했습니다.한 의원은 국민의힘 장동혁 대표의 거취에 대해서도 "이미 평가가 끝났다"며 재차 사퇴를 촉구했습니다.그는 장 대표 측이 최근 상승한 당 지지율을 근거 삼아 거취 결단 요구를 무마하데 대해서는 "장동혁을 배제한 저나 오세훈 시장이나 유의동 의원이 민심을 받아냈고, 그런 승리가 '보수를 재건할 만하다'는 희망으로 반영된 수치"라며 "장 대표가 없으면 더 올라갈 수치"라고 강조했습니다.그는 '상임위원회 중 어디에서 활동하고 싶은가'라는 물음에는 "재정경제기획위나 산업통상자원중소벤처기업위, 정무위 같은 곳에서 국가의 큰 틀, 부산 북구를 위해 해야 할 일을 조금 더 적극적으로 할 수 있으면 좋겠다. 행정안전위에서 선관위 문제를 몸 사리지 않고 제대로 개혁할 수 있으면 좋겠다는 생각도 든다"고 답했습니다.(사진=국민일보 제공, 연합뉴스)